Квантовая физика сдалась: Реальность полностью зависит от сознания

«Я считаю сознание фундаментальным и рассматриваю материю как производную от сознания, от которого зависит сама жизнь. Все, о чем мы говорим, все, что мы считаем существующим - постулирует состояние психической жизни человека», - говорил ещё Макс Планк.

«Наблюдение не только нарушает то, что должно быть измерено, они производят его. Мы принуждаем электрон принять определенное положение, мы сами производим результаты измерения. Статистические результаты исследований намного превосходят ожидаемый случай.



Доводы о том, что эти результаты могут быть вызваны методологическими недостатками в экспериментах, полностью опровергнуты. В ряде лабораторий по всему миру были применены результаты, аналогичные тем, которые были выявлены в ходе проводимых при поддержке правительств исследований в Шри и СПК. Такая последовательность не может быть легко объяснена утверждениями о недостатках или мошенничестве. Невозможно сформулировать законы квантовой механики полностью последовательным образом без обращения к сознанию», - указали в отчете ученые.

Исследователи провели эксперимент для опровержения или доказательства теории немецкого физика-теоретика Макса Планка, который в своих научных трудах указывал на то, что сознание неотделимо от материи.Исследование заключалось в следующем, кусочки материи (фотоны, электроны и т. д.) снимались по направлению к экрану с двумя щелями (оно проводилось не в первый раз). На другой стороне монитора видеокамера записывала, где находится каждая частица вещества. Когда ученые закрыли одно отверстие, прибор показал ожидаемую картину, но при закрывании обеих появилась некая «интерференционная картина» - они начали действовать как волны. В принципе, это означает, что каждый фотон в индивидуальном режиме проходит через обе щели одновременно и мешает сам себе, но он также проходит через одну, через другую, а может игнорировать обе.Эксперты были поражены тому факту, что единственный кусок материи становится «волной потенциалов», выражая себя как множествество возможностей. Как может один кусочек материи существовать и выражаться во множестве состояний без каких-либо физических свойств до тех пор, пока он не будет измерен или соблюден?Таким образом, когда восприятие реальности меняется, она сама начинает преобразовываться. Когда человек узнает о чем-то, ментальные сдвиги приводят к физическому изменению человеческого опыта, который также меняется, смотря с какого ракурса смотреть на него. Физики приблизились к духовному виденью данного вопроса, что доказывает, мысли реально материальны.