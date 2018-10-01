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Ученые NASA разработали план по отправке человека на Марс и Луну

Сотрудники ведомства NASA готовы представить подробный план по отправке человека на Марс и Луну. Документ включает в себя три этапа.

Ученые NASA разработали план по отправке человека на Марс и Луну


Ученые из аэрокосмического ведомства NASA представили отчет на 21 страницу, в котором подробно расписаны действия по подготовке отправления человека на низкую орбиту Земли, орбиту Луны и на поверхность Марса. Программа, представленная в отчете, оказалась достаточно гибкой, например непредвиденные обстоятельства могут изменить направление и ход действий по подготовке, а также продлить намеченные сроки.

Программу, состоящую из трех этапов, намерены начать реализовывать уже в 2020 году, в нее входит четкий план действий, нахождение в космическом пространстве на протяжении долгого времени, и вывод Соединенных Штатов Америки в лидеры. Однако первое, что нужно сделать, это получить результаты анализа с поверхности Красной планеты с помощью отправки марсохода «Марс-2020». После чего экспертам будет проще составить соответствующий бюджет для отправки людей в космос, которая должна состояться уже через десять лет, а точнее в 2030 года.

Также в планах астрономов выпустить на низкую орбиту голубой планеты искусственный мини-спутник 13 CubeSats, который сможет рационально использовать нагрузку в предстоящих экспедициях на спутник Земли, Марс и далеко за их пределы.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:39

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