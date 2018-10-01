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Лишенная водительских прав Юлия Началова купила роскошное авто класса люкс

Лишенная водительского удостоверения Юлия Началова приобрела новую машину. Певица в своем Instagram-аккаунте поделилась рядом фото, на которых она запечатлена в авто класса люкс.

Лишенная водительских прав Юлия Началова купила роскошное авто класса люкс


Публикация за сутки сумела собрать свыше 24 тысяч лайков и более 100 комментариев от многочисленных фанатов звезды. Поскольку Юлия Началова лишена прав, она пока не может ездить за рулем своей новой «ласточки», и поэтому артистка обзавелась личным шофером. Им стал ее бойфренд — Вячеслав, который отвозит исполнительницу песен на выступления и съемки. Стоит напомнить, что данная история началась еще в декабре прошедшего года, когда ночью артистку задержал наряд ГИБДД. Блюстители правопорядка заявили, что Юлия Началова якобы ехала по странной траектории. Певица на камеру отказалась пройти медосвидетельствование.

Лишенная водительских прав Юлия Началова купила роскошное авто класса люкс


По словам певицы, она не рискнула выходить ночью из авто, так как оно было окружено семью сотрудниками ГИБДД. Впоследствии исполнительница песен хотела оспорить решение суда, но её апелляционную жалобу отклонили.


 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 14:20

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