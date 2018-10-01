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Lenovo показала тизер нового смартфона S5 Pro с четырьмя камерами

Компания Lenovo планирует выпустить смартфон или иной гаджет с четырьмя камерами. Вероятнее всего, анонс новинки состоится не раньше премьеры слайдера Z5 Pro. На данный момент имеется лишь тизер модели с четырьмя камерами.

Lenovo показала тизер нового смартфона S5 Pro с четырьмя камерами


Чанг Ченг, вице-президент Lenovo, опубликовал картинку, на которой изображен фрагмент будущего устройства в социальной сети. Помимо изображения нет практически никакой информации касательно технических характеристик или внешних данных новинки. Кроме того, эксперты утверждают, что не все функции устройств, анонсированные до момента выпуска, в итоге действительно появляются в гаджете.

Тизер говорит о том, что устройство, скорее всего, будет представлено в октябре. Четырехкамерный смартфон будет называться S5 Pro. Специалисты утверждают, что в его основе будет система искусственного интеллекта, которая сделает управление и функционал более удобным и разнообразным. Вероятно, устройство также будет оснащено фронтальной камерой, в связи с чем их общее количество достигает пяти.


 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:44

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