Lenovo показала тизер нового смартфона S5 Pro с четырьмя камерами

Чанг Ченг, вице-президент Lenovo, опубликовал картинку, на которой изображен фрагмент будущего устройства в социальной сети. Помимо изображения нет практически никакой информации касательно технических характеристик или внешних данных новинки. Кроме того, эксперты утверждают, что не все функции устройств, анонсированные до момента выпуска, в итоге действительно появляются в гаджете.Тизер говорит о том, что устройство, скорее всего, будет представлено в октябре. Четырехкамерный смартфон будет называться S5 Pro. Специалисты утверждают, что в его основе будет система искусственного интеллекта, которая сделает управление и функционал более удобным и разнообразным. Вероятно, устройство также будет оснащено фронтальной камерой, в связи с чем их общее количество достигает пяти.