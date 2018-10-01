В Саратовской области мужчина полгода насиловал 12-летнюю падчерицу
В Саратовской области местный житель в течение полугода насиловал свою падчерицу. По словам представителя следственных органов СК РФ, расследование в отношении 30-летнего мужчины, истязавшего 12-летнюю девочку, завершено и дело отправлено в суд.
Следствие выявило, что с января по июль 2018 года мужчина регулярно насиловал девочку и совершал с ней иные действия насильственного характера. Кроме того, он угрожал ей физической расправой, если та кому-нибудь об этом скажет. Девочка держалась до июля, а потом рассказала обо всем своей маме.
Узнав о случившемся, женщина незамедлительно сообщила в полицию информацию об изнасиловании. Насильника задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе и ожидает суда, куда было отправлено уголовное дело.
Следствие выявило, что с января по июль 2018 года мужчина регулярно насиловал девочку и совершал с ней иные действия насильственного характера. Кроме того, он угрожал ей физической расправой, если та кому-нибудь об этом скажет. Девочка держалась до июля, а потом рассказала обо всем своей маме.
Узнав о случившемся, женщина незамедлительно сообщила в полицию информацию об изнасиловании. Насильника задержали, сейчас он находится в следственном изоляторе и ожидает суда, куда было отправлено уголовное дело.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:01