"Современный бэтмен": В Новгороде голый мужчина кидал кирпичи по прохожим с крыши

Как стало известно благодаря одной из групп в социальных сетях, некий мужчина, личность которого не разглашается, метал кирпичи на землю с крыши художественной школы. Подписчики группы предположили, что это могла быть одна из форм современного искусства, однако в связи с тем, что снаряды могли задеть людей внизу, виновник едва ли планировал безобидный перфоманс. Другие пользователи сети обвинили во всем “весеннее обострение” или акт протеста, впрочем, тематика протеста остается неизвестной.Очевидцы утверждают, что вскоре после начала “выступления” мужчины на место прибыла группа полиции и в течении 20-ти минут после этого виновника задержали. Дальнейшая судьба любителя “современного искусства” неизвестна.