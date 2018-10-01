АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Квантовая физика сдалась: Реальность полностью зависит от сознания
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

"Современный бэтмен": В Новгороде голый мужчина кидал кирпичи по прохожим с крыши

В Новгороде 30-го сентября голый мужчина забрался на крышу художественной школы, начал что-то кричать и бросать кирпичи. Отмечается, что виновник происшествия стоял при этом на краю парапета.

"Современный бэтмен": В Новгороде голый мужчина кидал кирпичи по прохожим с крыши


Как стало известно благодаря одной из групп в социальных сетях, некий мужчина, личность которого не разглашается, метал кирпичи на землю с крыши художественной школы. Подписчики группы предположили, что это могла быть одна из форм современного искусства, однако в связи с тем, что снаряды могли задеть людей внизу, виновник едва ли планировал безобидный перфоманс. Другие пользователи сети обвинили во всем “весеннее обострение” или акт протеста, впрочем, тематика протеста остается неизвестной.

Очевидцы утверждают, что вскоре после начала “выступления” мужчины на место прибыла группа полиции и в течении 20-ти минут после этого виновника задержали. Дальнейшая судьба любителя “современного искусства” неизвестна.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые получили уникальные снимки кометы
Участницу телепроекта «Дом-2» Маргариту
Алла Пугачева с детьми посетила премьеру
Центробанк прогнозирует стабильную стоимость
Безопасные онлайн-знакомства: сервис Мамба ввел
Lenovo показала тизер нового смартфона S5 Pro с
В Москве скорая помощь сбила пешехода
В Google Chrome пользователи нашли встроенный
На авторынке России появился новый корейский
Ученые: Утренний секс полезен для здоровья
Квантовая физика сдалась: Реальность полностью
Известного певца Элджея очевидцы застали в
В Саратовской области мужчина полгода насиловал
"Современный бэтмен": В Новгороде голый мужчина
В Кировской области В ДТП погибли 2 человека, 6
Ученые: Льды Антарктики отражают и испускают
Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition показал
Ольга Бузова обошла коллег по количеству наград
Дана Борисова призналась в отношениях с мужчинами
Самый быстрый Hyundai i30 Fastback N
Ученые: Приближающийся гигантский астероид
Мать Сергея Пынзаря выжила Дарью из ее московской
В Саратове 54-летний мужчина провалился в колодец
Так детально: Армаду 6 ярких НЛО сняли на видео в
Младшая сестра Ольги Бузовой может стать героиней
Новый флагман Huawei Enjoy 9 Plus получит чипсет
Компания Ford представит кроссовер Territory в
Валдис Пельш решил рассказать об обмане на
В Екатеринбурге мужчина выпал из окна и упал
Ученые изобрели способ "мысленной" связи между
Просмотреть все новости