Ученые получили уникальные снимки кометы Джакобини-Циннера "в профиль"

Изучив данные фото, исследователи смогут больше понять природу космической пыли, ка также пролить свет на тайны возникновения, эволюции Солнечной системы. Комету засняли "в профиль" под углом 80 градусов. Благородя этому, астрофизики смогли точно оценить расстояние, непосредственно на которое комета Джакобини-Циннера выбрасывает в сторону Солнца частицы пыли. Ученые, имея данную информацию, могут определить скорость выброса кометой частиц пыли, и как на них воздействует солнечное излучение. На одном из снимков кроме высоко детализированной кометы можно увидеть растянутые изображения звезд, так называемые треки.Комету 21P/Джакобини-Циннера открыли в начале прошлого столетия. Она является прародителем метеорного потока Дракониды. Данный космический объект возле Земли пролетает раз в 6,6 лет. Ее движение в сентябре могли наблюдать через следующие созвездия: Возничего, Близнецов, Ориона, Единорога.