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Ученые: Утренний секс полезен для здоровья

Немецкие ученые провели исследования и выяснили, что утренний секс благоприятно влияет на здоровье человека. Результаты опубликованы в научных журналах.

Ученые: Утренний секс полезен для здоровья


Изучив все данные, эксперты пришли к выводу, что секс после пробуждения улучшает кровообращение, способствует выделению «гормонов счастья» эндорфинов, которые вырабатывается в нейронах головного мозга. Их действие схоже с влиянием опиатов, которые уменьшают боль и положительно влияют на настроение человека. Следовательно, чем больше выделяется эндорфинов, тем спокойнее и уравновешеннее становится человек. Таким образом, между партнерами снижается количество ссор, и хорошее настроение держится на протяжении всего дня.

Также ученые установили, что занятие любовью утром может заменить 5 чашек кофе, а также улучшается трудовая производительность. Любопытно, что у прекрасной половины населения пик сексуального аппетита выпадает на 6-9 часов утра, а у сильной половины с 9 и до 12 часов дня. Эксперты уверены, что оргазм помогает снизить возросший уровень кортизола (гормон стресса), который повышается после того, как человек проснулся.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 11:20

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