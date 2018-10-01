Ольга Бузова обошла коллег по количеству наград на премии MusicBox

В 21018 году канал представит 18 разных номинаций и в надеже получить статуэтку по «красной дорожке» прошлись Ольга Бузова, Олег Газманов, Лолита, Ирина Салтыкова, Юлия Берета и другие.Примечательно, что ведущая «Дом-2» поднялась на сцену за наградой дважды: Ольгу Бузову признали «Креативом года» и «Digital хит Рунета».Среди остальных артистов отмеченных наградой MusicBox оказались Лолита Милявская в номинации «Лучшая певица Gold», а прорывом года назвали исполнительницу Maruv.Статуэтку за «Зарубежный хит» получила певица Polina.