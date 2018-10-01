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Ольга Бузова обошла коллег по количеству наград на премии MusicBox

Накануне, 30 сентября, в «Крокус-Холле2 по традиции проходила церемония награждения премии MusicBox, где отечественная звезда Ольга Бузова дважды выходила на сцену, чтобы получить заветную награду.

Ольга Бузова обошла коллег по количеству наград на премии MusicBox


В 21018 году канал представит 18 разных номинаций и в надеже получить статуэтку по «красной дорожке» прошлись Ольга Бузова, Олег Газманов, Лолита, Ирина Салтыкова, Юлия Берета и другие.

Примечательно, что ведущая «Дом-2» поднялась на сцену за наградой дважды: Ольгу Бузову признали «Креативом года» и «Digital хит Рунета».

Ольга Бузова обошла коллег по количеству наград на премии MusicBox


Среди остальных артистов отмеченных наградой MusicBox оказались Лолита Милявская в номинации «Лучшая певица Gold», а прорывом года назвали исполнительницу Maruv.

Ольга Бузова обошла коллег по количеству наград на премии MusicBox


Статуэтку за «Зарубежный хит» получила певица Polina.


 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:04

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