Ольга Бузова обошла коллег по количеству наград на премии MusicBox
Накануне, 30 сентября, в «Крокус-Холле2 по традиции проходила церемония награждения премии MusicBox, где отечественная звезда Ольга Бузова дважды выходила на сцену, чтобы получить заветную награду.
В 21018 году канал представит 18 разных номинаций и в надеже получить статуэтку по «красной дорожке» прошлись Ольга Бузова, Олег Газманов, Лолита, Ирина Салтыкова, Юлия Берета и другие.
Примечательно, что ведущая «Дом-2» поднялась на сцену за наградой дважды: Ольгу Бузову признали «Креативом года» и «Digital хит Рунета».
Среди остальных артистов отмеченных наградой MusicBox оказались Лолита Милявская в номинации «Лучшая певица Gold», а прорывом года назвали исполнительницу Maruv.
Статуэтку за «Зарубежный хит» получила певица Polina.
В 21018 году канал представит 18 разных номинаций и в надеже получить статуэтку по «красной дорожке» прошлись Ольга Бузова, Олег Газманов, Лолита, Ирина Салтыкова, Юлия Берета и другие.
Примечательно, что ведущая «Дом-2» поднялась на сцену за наградой дважды: Ольгу Бузову признали «Креативом года» и «Digital хит Рунета».
Среди остальных артистов отмеченных наградой MusicBox оказались Лолита Милявская в номинации «Лучшая певица Gold», а прорывом года назвали исполнительницу Maruv.
Статуэтку за «Зарубежный хит» получила певица Polina.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 10:04