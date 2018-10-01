Известного певца Элджея очевидцы застали в секс-шопе
Российского певца Элджея очевидцы засняли в тот момент, когда он вместе с другом покупал вибраторы в одном из московских секс-шопов. Причем стоимость приобретенных ими товаров равнялась 27 тыс. рублей.
Как свидетельствуют кадры на фото, Элджей и его спутник расплачиваются за покупки на кассе. Также можно напомнить, что согласно последней информации, летом этого года певец стал часто появляться в компании телеведущей и видеоблогера Анастасии Ивлеевой.
Как свидетельствуют кадры на фото, Элджей и его спутник расплачиваются за покупки на кассе. Также можно напомнить, что согласно последней информации, летом этого года певец стал часто появляться в компании телеведущей и видеоблогера Анастасии Ивлеевой.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 11:06