Известного певца Элджея очевидцы застали в секс-шопе

Как свидетельствуют кадры на фото, Элджей и его спутник расплачиваются за покупки на кассе. Также можно напомнить, что согласно последней информации, летом этого года певец стал часто появляться в компании телеведущей и видеоблогера Анастасии Ивлеевой.