Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition показал хорошую устойчивость к царапинам
На YouTube-канале JerryRigEverything выложили новое видео, в котором проверили прочность телефона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Данная модель использует прозрачный корпус.
Аппарат подвергли серии сложных испытаний, провели частичную его разборку. При этом дисплей устройства показал довольно хорошую устойчивость к появлению царапин. Задняя панель обладает заметной сопротивляемостью в случае воздействия острыми предметами. Объективов основной камеры это тоже касается. Стоит отметить, что пластиковое покрытие в LED-элементе вспышки царапается очень легко. Легко повредить также боковые поверхности смартфона. В свою очередь, блогер довольно быстро ободрал краску по периметру рамки. То же самое касается кнопок включения питания, регулятора громкости. Лоток для размещения карт SIM, несмотря на все царапины, а также различные внешние повреждения довольно легко извлекается. У этого элемента блогер не увидел влагозащиты.
Хорошую устойчивость корпус смартфона продемонстрировал во время проверки на изгиб. Версия Mi 8 Explorer Edition выдержала две попытки надлома. При этом модуль дисплея сохранил полностью свою работоспособность. После прогрева зажигалкой AMOLED-матрица экрана получила белое пятно, исчезнувшее после остывания. Блогер проведя испытания разобрал смартфон. Он показал прозрачную заднюю панель, исполненную из пластика, выполняющую исключительно декоративную роль.
Аппарат подвергли серии сложных испытаний, провели частичную его разборку. При этом дисплей устройства показал довольно хорошую устойчивость к появлению царапин. Задняя панель обладает заметной сопротивляемостью в случае воздействия острыми предметами. Объективов основной камеры это тоже касается. Стоит отметить, что пластиковое покрытие в LED-элементе вспышки царапается очень легко. Легко повредить также боковые поверхности смартфона. В свою очередь, блогер довольно быстро ободрал краску по периметру рамки. То же самое касается кнопок включения питания, регулятора громкости. Лоток для размещения карт SIM, несмотря на все царапины, а также различные внешние повреждения довольно легко извлекается. У этого элемента блогер не увидел влагозащиты.
Хорошую устойчивость корпус смартфона продемонстрировал во время проверки на изгиб. Версия Mi 8 Explorer Edition выдержала две попытки надлома. При этом модуль дисплея сохранил полностью свою работоспособность. После прогрева зажигалкой AMOLED-матрица экрана получила белое пятно, исчезнувшее после остывания. Блогер проведя испытания разобрал смартфон. Он показал прозрачную заднюю панель, исполненную из пластика, выполняющую исключительно декоративную роль.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:14