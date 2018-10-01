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Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition показал хорошую устойчивость к царапинам

На YouTube-канале JerryRigEverything выложили новое видео, в котором проверили прочность телефона Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Данная модель использует прозрачный корпус.

Смартфон Xiaomi Mi 8 Explorer Edition показал хорошую устойчивость к царапинам


Аппарат подвергли серии сложных испытаний, провели частичную его разборку. При этом дисплей устройства показал довольно хорошую устойчивость к появлению царапин. Задняя панель обладает заметной сопротивляемостью в случае воздействия острыми предметами. Объективов основной камеры это тоже касается. Стоит отметить, что пластиковое покрытие в LED-элементе вспышки царапается очень легко. Легко повредить также боковые поверхности смартфона. В свою очередь, блогер довольно быстро ободрал краску по периметру рамки. То же самое касается кнопок включения питания, регулятора громкости. Лоток для размещения карт SIM, несмотря на все царапины, а также различные внешние повреждения довольно легко извлекается. У этого элемента блогер не увидел влагозащиты.

Хорошую устойчивость корпус смартфона продемонстрировал во время проверки на изгиб. Версия Mi 8 Explorer Edition выдержала две попытки надлома. При этом модуль дисплея сохранил полностью свою работоспособность. После прогрева зажигалкой AMOLED-матрица экрана получила белое пятно, исчезнувшее после остывания. Блогер проведя испытания разобрал смартфон. Он показал прозрачную заднюю панель, исполненную из пластика, выполняющую исключительно декоративную роль.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:14

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