Мать Сергея Пынзаря выжила Дарью из ее московской квартиры

Слухи о разводе самой крепкой пары «Дом-2» Сергея и Дарьи Пынзарей не подтвердились. Зато история о том, что в московской квартире бывших домовцев теперь проживают близкие родственники Сергея, быстро облетела все «желтые» СМИ.Теперь Даша вынуждена постоянно проживать в Турции, где ее сыновья получают первое образование. Ведь даже квартира под МКАДом, в которую Пынзари вложили 6 млн рублей, оказалась недостроенной, а сами супруги попали в число обманутых дольщиков.Пока блондинка телестройки грелась под турецким солнцем, ее свекровь заняла супружескую спальню, а деверь обосновался в детской.О квартире в Одинцово, доставшейся Дарье от мамы, тоже уже ничего не слышно. Пользователи иронизируют, что «» и теперь Дарья должна обеспечивать всех.