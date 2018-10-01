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Мать Сергея Пынзаря выжила Дарью из ее московской квартиры

На днях стало известно, что экс-участница Дарья Пынзарь вынуждена оставаться жить в Турции, потому что ее супруг Сергей поселил в их московской квартире свою мать и брата.

Мать Сергея Пынзаря выжила Дарью из ее московской квартиры


Слухи о разводе самой крепкой пары «Дом-2» Сергея и Дарьи Пынзарей не подтвердились. Зато история о том, что в московской квартире бывших домовцев теперь проживают близкие родственники Сергея, быстро облетела все «желтые» СМИ.

Теперь Даша вынуждена постоянно проживать в Турции, где ее сыновья получают первое образование. Ведь даже квартира под МКАДом, в которую Пынзари вложили 6 млн рублей, оказалась недостроенной, а сами супруги попали в число обманутых дольщиков.

Пока блондинка телестройки грелась под турецким солнцем, ее свекровь заняла супружескую спальню, а деверь обосновался в детской.

Мать Сергея Пынзаря выжила Дарью из ее московской квартиры


О квартире в Одинцово, доставшейся Дарье от мамы, тоже уже ничего не слышно. Пользователи иронизируют, что «хохлы выжили Дуську» и теперь Дарья должна обеспечивать всех.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:29

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