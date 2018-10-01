В Саратове 54-летний мужчина провалился в колодец на стройке

Как сообщается, 54-летный мужчина провалился в колодец во время ведения строительно-монтажных работ. Группа спасателей, прибывшая на место, обнаружила мужчину в состоянии, при котором он не мог самостоятельно передвигаться. Специалисты опустились на дно колодца и положили пострадавшего на специальную “люльку”, которая позволила избежать лишнего травматизма при подъеме. Далее “люльку” прицепили к тросам и вытащили на поверхность. Врачу, прибывшему на место происшествия, обеспечили безопасный доступ к пострадавшему для скорейшего оказания необходимых мер по спасению мужчины.В результате проведенных операций на месте происшествия мужчину поместили в автомобиль скорой помощи для транспортировки в больницу. Состояние пострадавшего на текущий момент остается неизвестным.