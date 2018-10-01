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Ученые: Льды Антарктики отражают и испускают космические лучи

Ученые зафиксировали поток частиц космических лучей, движущихся со стороны Антарктики. Необычное открытие было сделано благодаря аэростатной импульсной камере ANITA, изготовленной в космическом агентстве NASA.

Ученые: Льды Антарктики отражают и испускают космические лучи


Объяснить данное явление физики не в состоянии по той причине, что обычно космические лучи прибывают на Землю, а не излучаются нашей планетой. По какой-то причине лучи отразились от поверхности антарктических льдов и направились в другую сторону.

По словам Дерека Фокса, впервые с марта 2016 года ANITA зафиксировала космические лучи, отраженные Землей. До этого события подобные явления научным сообществом не регистрировались, но физики не исключают, что в архивах может содержаться информация о похожих эпизодах.

В любом случае новое открытие заставит пересмотреть некоторые представления о природе космических лучей.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:28

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