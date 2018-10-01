Ученые: Льды Антарктики отражают и испускают космические лучи

Объяснить данное явление физики не в состоянии по той причине, что обычно космические лучи прибывают на Землю, а не излучаются нашей планетой. По какой-то причине лучи отразились от поверхности антарктических льдов и направились в другую сторону.По словам Дерека Фокса, впервые с марта 2016 года ANITA зафиксировала космические лучи, отраженные Землей. До этого события подобные явления научным сообществом не регистрировались, но физики не исключают, что в архивах может содержаться информация о похожих эпизодах.В любом случае новое открытие заставит пересмотреть некоторые представления о природе космических лучей.