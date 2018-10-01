Младшая сестра Ольги Бузовой может стать героиней шоу «Замуж за Бузову-2»

Все знают, что Анна весьма активно участвует в публичной жизни старшей сестры и часто появляется в проекте «Замуж за Бузову». Также у себя в Инстаграме Бузова-младшая постоянно комментирует новый выпуск, где принимает обсуждение всех претендентов.Некоторые подписчики с хорошей фантазией считают, что Аня просто пиарится за счет своей родственницы и, чем черт не шутит, даже будет очередной невестой во 2-м сезоне шоу.Правда, загвоздка состоит в том, что Анна, в отличие от сестры, встречается с молодым человеком Костей уже 6 лет. А летом Ольга вообще проговорилась, что её младшая сестра уже выскочила замуж.Но в мире шоубиза всё просто: как выскочила, так и разведется. Сейчас у них это всё быстро - лишь бы в шоу попасть, считают фолловеры.