Так детально: Армаду 6 ярких НЛО сняли на видео в Австралии

https://dni24.com/uploads/posts/2018-10/1538372873_uuuuuuuuuuuuuuuuuuu.jpgПо словам Уоринга, очевидец прислал ему в аккаунт Twitter видео интересного содержания, где несколько неопозанно летающих объектов. Эксперт настолько увлекся роликом, что постарался как можно подробнее объяснить пользователям Сети, что собой представляет НЛО с учетом того, что нет никаких сомнений, что речь идет о пришельцах.Самое удивительное заключается в том, что все аппараты каким-то образом взаимодействовали - держались вместе, что говорит о разумности их экипажей. Не менее интересна структура, световое наполнение космических тарелок.Пользователи Сети пребывают в восхищении от увиденного, видео совсем не похоже на другие. Ну а эксперт в очередной раз подтвердил - инопланетяне существуют.