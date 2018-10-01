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Так детально: Армаду 6 ярких НЛО сняли на видео в Австралии
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Так детально: Армаду 6 ярких НЛО сняли на видео в Австралии

В Австралии сняли на видео арамаду 6 ярких НЛО. Об этом происшествии Скотт Уоринг сообщил на своем официальном сайте.

https://dni24.com/uploads/posts/2018-10/1538372873_uuuuuuuuuuuuuuuuuuu.jpg

По словам Уоринга, очевидец прислал ему в аккаунт Twitter видео интересного содержания, где несколько неопозанно летающих объектов. Эксперт настолько увлекся роликом, что постарался как можно подробнее объяснить пользователям Сети, что собой представляет НЛО с учетом того, что нет никаких сомнений, что речь идет о пришельцах.

Самое удивительное заключается в том, что все аппараты каким-то образом взаимодействовали - держались вместе, что говорит о разумности их экипажей. Не менее интересна структура, световое наполнение космических тарелок.



Пользователи Сети пребывают в восхищении от увиденного, видео совсем не похоже на другие. Ну а эксперт в очередной раз подтвердил - инопланетяне существуют.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 09:14

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