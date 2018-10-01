Самый быстрый Hyundai i30 Fastback N сфотографировали во время тестов
Компания Hyundai представит на Парижском международном автосалоне модель i30 Fastback N. Многие эксперты полагают, что данный автомобиль является быстрейшим среди всех представителей Hyundai.
Некоторые характеристики автомобиля остаются неизвестными, однако, в ближайшее время 2-го октября, создатели продемонстрируют возможности новинки. Тем не менее, сделанные фото указывают на более спортивный стиль машины. Двигатель новинки обладает объемом 2 литра и мощностью в 275 лошадиных сил. Представлена исключительно дизельная версия, однако, возможно есть и другие вариации. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/час, а с 0 до 100 км/час авто разгоняется всего за 6,1 секунд. Скоростные характеристики машины дополняются усиленными тормозами, подобранными специально под спорткар. Интеллектуальная выпускная система и адаптивная подвеска сделают процесс управления максимально удобным даже на больших скоростях.
Некоторые сведения говорят в пользу того, что новинка является быстрейшим среди всех автомобилей Hyundai. Характеристики машины, о которых стало известно, говорят в пользу данной версии.
Некоторые характеристики автомобиля остаются неизвестными, однако, в ближайшее время 2-го октября, создатели продемонстрируют возможности новинки. Тем не менее, сделанные фото указывают на более спортивный стиль машины. Двигатель новинки обладает объемом 2 литра и мощностью в 275 лошадиных сил. Представлена исключительно дизельная версия, однако, возможно есть и другие вариации. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/час, а с 0 до 100 км/час авто разгоняется всего за 6,1 секунд. Скоростные характеристики машины дополняются усиленными тормозами, подобранными специально под спорткар. Интеллектуальная выпускная система и адаптивная подвеска сделают процесс управления максимально удобным даже на больших скоростях.
Некоторые сведения говорят в пользу того, что новинка является быстрейшим среди всех автомобилей Hyundai. Характеристики машины, о которых стало известно, говорят в пользу данной версии.
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:43