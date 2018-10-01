Самый быстрый Hyundai i30 Fastback N сфотографировали во время тестов

Некоторые характеристики автомобиля остаются неизвестными, однако, в ближайшее время 2-го октября, создатели продемонстрируют возможности новинки. Тем не менее, сделанные фото указывают на более спортивный стиль машины. Двигатель новинки обладает объемом 2 литра и мощностью в 275 лошадиных сил. Представлена исключительно дизельная версия, однако, возможно есть и другие вариации. Максимальная скорость автомобиля составляет 250 км/час, а с 0 до 100 км/час авто разгоняется всего за 6,1 секунд. Скоростные характеристики машины дополняются усиленными тормозами, подобранными специально под спорткар. Интеллектуальная выпускная система и адаптивная подвеска сделают процесс управления максимально удобным даже на больших скоростях.Некоторые сведения говорят в пользу того, что новинка является быстрейшим среди всех автомобилей Hyundai. Характеристики машины, о которых стало известно, говорят в пользу данной версии.