Новый флагман Huawei Enjoy 9 Plus получит чипсет Kirin 710 и 6 Гб оперативной памяти
Эксперты узнали о технических характеристиках нового флагманского смартфона компании Huawei. Крупнейший китайский производитель мобильных устройств в настоящее время ведет разработку Enjoy 9 Plus.
Однако специалисты отметили, что это название предварительное, на старте продаж смартфон получит иное наименование. А вот дизайн, взятый от модели Honor 8X, и технические характеристики останутся неизменными.
Так, Huawei Enjoy 9 Plus получит две камеры: фронтальную и основную. Каждая камера будет иметь по два модуля: 13+2 Мп и 16+2 Мп. За быстродействие устройства отвечает процессор Kirin 710 и 6 Гб оперативной памяти. Оснащен аппарат 6,5-дюймовым дисплеем с HD разрешением 2340x1080. Объем внутренней памяти составит 128 гб. Кроме того, устройство обладает емким аккумулятором на 4000 мАч.
Однако специалисты отметили, что это название предварительное, на старте продаж смартфон получит иное наименование. А вот дизайн, взятый от модели Honor 8X, и технические характеристики останутся неизменными.
Так, Huawei Enjoy 9 Plus получит две камеры: фронтальную и основную. Каждая камера будет иметь по два модуля: 13+2 Мп и 16+2 Мп. За быстродействие устройства отвечает процессор Kirin 710 и 6 Гб оперативной памяти. Оснащен аппарат 6,5-дюймовым дисплеем с HD разрешением 2340x1080. Объем внутренней памяти составит 128 гб. Кроме того, устройство обладает емким аккумулятором на 4000 мАч.
Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:01