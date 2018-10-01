Новый флагман Huawei Enjoy 9 Plus получит чипсет Kirin 710 и 6 Гб оперативной памяти

Однако специалисты отметили, что это название предварительное, на старте продаж смартфон получит иное наименование. А вот дизайн, взятый от модели Honor 8X, и технические характеристики останутся неизменными.Так, Huawei Enjoy 9 Plus получит две камеры: фронтальную и основную. Каждая камера будет иметь по два модуля: 13+2 Мп и 16+2 Мп. За быстродействие устройства отвечает процессор Kirin 710 и 6 Гб оперативной памяти. Оснащен аппарат 6,5-дюймовым дисплеем с HD разрешением 2340x1080. Объем внутренней памяти составит 128 гб. Кроме того, устройство обладает емким аккумулятором на 4000 мАч.