В Екатеринбурге мужчина выпал из окна и упал перед гуляющими отцом и сыном

Как утверждают источники, 30-го сентября отец с сыном прогуливались неподалеку от высотного дома. В какой-то момент ребенок стал подгонять отца, дабы они шли чуть быстрее. Молодой человек не предал значения, однако ускорился. По словам очевидцев, некий мужчина, личность которого не раскрывается, умер в результате падения с большой высоты в метре от проходящей мимо семьи. Некоторые люди, находившиеся поблизости, утверждали, что видели погибшего на высоте 15 этажа дома, рядом с которым он и погиб. Также есть сведения о том, что не только отец с ребенком, оказавшиеся в метре от происшествия, но и другие местные жители увидели, как погибший едва не упал на семью.Несмотря на большое количество очевидцев, официальная версия происшествия пока не разглашается. Сотрудники скорой помощи, прибывшие на место трагедии, лишь констатировали смерть.