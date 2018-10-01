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Валдис Пельш решил рассказать об обмане на съемках программы «Розыгрыш»

Валдис Пельш не скрывает, что он пересмотрел собственные ценности после участия в сьемках шоу «Розыгрыш». Редакторами передачи иногда придумываются слишком жестокие шутки для звезд кино и эстрады, поэтому он решил рассказать о лжи в рамках программы.

Валдис Пельш решил рассказать об обмане на съемках программы «Розыгрыш»


Пельш рассказал, по сценарию одного из выпусков ему надо было вылить кастрюлю лапши на голову Бориса Гребенщикова. Так поступать с музыкантом отказалась Татьяна Арно, соведущая Валдиса, который назвал эту авантюру гнусным юмором.

Авторы передачи иногда предупреждают артистов о готовящихся для них провокациях, после этого некоторые даже не посещают съемки. После неудачных попыток редакторов к Пельшу и Арно перестали приставать. При этом они пытались и самих ведущих выставить в нелепом и недостойном виде. После того, как Валдис Пельш договорился с продюсерами программы, его оставили в покое и больше не приставали.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:31

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