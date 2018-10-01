Валдис Пельш решил рассказать об обмане на съемках программы «Розыгрыш»

Пельш рассказал, по сценарию одного из выпусков ему надо было вылить кастрюлю лапши на голову Бориса Гребенщикова. Так поступать с музыкантом отказалась Татьяна Арно, соведущая Валдиса, который назвал эту авантюру гнусным юмором.Авторы передачи иногда предупреждают артистов о готовящихся для них провокациях, после этого некоторые даже не посещают съемки. После неудачных попыток редакторов к Пельшу и Арно перестали приставать. При этом они пытались и самих ведущих выставить в нелепом и недостойном виде. После того, как Валдис Пельш договорился с продюсерами программы, его оставили в покое и больше не приставали.