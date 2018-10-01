Блогер рассмешил зрителей пародией на Сашу Черно и Иосифа Оганесяна
Несколько дней назад в Сети появилась пародия на участников «Дома-2» Сашу Черно и Иосифа Оганесяна.
Известный блогер Михаил Лермонтов обыграл ситуацию, сложившуюся между домовцами перед отлетом с Сейшел.
Парочка изрядно повеселила публику, когда Александра вцепилась в свой кружок для унитаза, требуя от Иосифа доставить его в Москву. Пухлая участница телестройки была настолько убедительна, что Оганесяну пришлось прихватить деталь туалета в Москву.
Блогер мастерски спародировал поведение звездной пары реалити-шоу, и теперь пользователи со смаком обсуждают кадры, в которых Лермонтов был точной копией Черно.
Подписчики благодарили блогера за подаренное настроение и отметили, что пародия на Черно и Оганесяна «это круче Рапунцелей».
Известный блогер Михаил Лермонтов обыграл ситуацию, сложившуюся между домовцами перед отлетом с Сейшел.
Парочка изрядно повеселила публику, когда Александра вцепилась в свой кружок для унитаза, требуя от Иосифа доставить его в Москву. Пухлая участница телестройки была настолько убедительна, что Оганесяну пришлось прихватить деталь туалета в Москву.
Блогер мастерски спародировал поведение звездной пары реалити-шоу, и теперь пользователи со смаком обсуждают кадры, в которых Лермонтов был точной копией Черно.
Подписчики благодарили блогера за подаренное настроение и отметили, что пародия на Черно и Оганесяна «это круче Рапунцелей».
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:46