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Блогер рассмешил зрителей пародией на Сашу Черно и Иосифа Оганесяна

Несколько дней назад в Сети появилась пародия на участников «Дома-2» Сашу Черно и Иосифа Оганесяна.

Известный блогер Михаил Лермонтов обыграл ситуацию, сложившуюся между домовцами перед отлетом с Сейшел.

Блогер рассмешил зрителей пародией на Сашу Черно и Иосифа Оганесяна


Парочка изрядно повеселила публику, когда Александра вцепилась в свой кружок для унитаза, требуя от Иосифа доставить его в Москву. Пухлая участница телестройки была настолько убедительна, что Оганесяну пришлось прихватить деталь туалета в Москву.

Блогер мастерски спародировал поведение звездной пары реалити-шоу, и теперь пользователи со смаком обсуждают кадры, в которых Лермонтов был точной копией Черно.

Подписчики благодарили блогера за подаренное настроение и отметили, что пародия на Черно и Оганесяна «это круче Рапунцелей».


 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:46

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