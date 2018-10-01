«Чистилище с непрофессиональными ведущими»: Бывшая супруга Кержакова раскритиковала Бузову и Бородину
Бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Екатерина Сафронова пришла на шоу «Бузова против Бородиной».
Прямо во время съемок Девушка стала употреблять алкоголь, что было вопиющим фактом, ведь суд и так запрещает ей воспитывать ребёнка после развода.
Сафронова обвинила ведущих Ксению Бородину и Ольгу Бузову в непрофессионализме. Ведь именно они пригласили Екатерину на программу, однако во время съёмок не удержались и стали задавать провокационные вопросы о сыне. Ксению и Ольгу «вдруг» заинтересовало, почему ребёнка воспитывает Александр.
Бывшая жена футболиста разнервничалась и вышла из студии. Позже Ольга Бузова нашла ее в подсобке с бутылочкой спиртного.
Сама девушка утверждает, что она не сдержалась из-за жутких вопросов Бородиной и Бузовой. Якобы ведущие шоу нагло обманули её, ведь она превратилась в предмет обсуждения, а приглашали ее, как эксперта. Екатерина сказала, что никогда больше не придет в «чистилище с непрофессиональными ведущими» под названием «Бузова против Бородиной».
Напомним, Александр Кержаков после развода обвинил свою бывшую жену в употреблении наркотиков. Судьи после этого лишили женщину права воспитывать сына. На данный момент ребенок находится с папой. А его мама вынуждена ходить по различным передачам, где её всячески оскорбляют.
Видео, где Бузова ловит с бутылкой Сафронову, можно посмотреть ТУТ.
Прямо во время съемок Девушка стала употреблять алкоголь, что было вопиющим фактом, ведь суд и так запрещает ей воспитывать ребёнка после развода.
Сафронова обвинила ведущих Ксению Бородину и Ольгу Бузову в непрофессионализме. Ведь именно они пригласили Екатерину на программу, однако во время съёмок не удержались и стали задавать провокационные вопросы о сыне. Ксению и Ольгу «вдруг» заинтересовало, почему ребёнка воспитывает Александр.
Бывшая жена футболиста разнервничалась и вышла из студии. Позже Ольга Бузова нашла ее в подсобке с бутылочкой спиртного.
Сама девушка утверждает, что она не сдержалась из-за жутких вопросов Бородиной и Бузовой. Якобы ведущие шоу нагло обманули её, ведь она превратилась в предмет обсуждения, а приглашали ее, как эксперта. Екатерина сказала, что никогда больше не придет в «чистилище с непрофессиональными ведущими» под названием «Бузова против Бородиной».
Напомним, Александр Кержаков после развода обвинил свою бывшую жену в употреблении наркотиков. Судьи после этого лишили женщину права воспитывать сына. На данный момент ребенок находится с папой. А его мама вынуждена ходить по различным передачам, где её всячески оскорбляют.
Видео, где Бузова ловит с бутылкой Сафронову, можно посмотреть ТУТ.
ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:15