Виктория Романец ни в чём себе не отказывает в этой жизни

"Не отказывай себе ни в чём, ведь другой жизни не будет", - легкомысленно подписывает снимок Романец.

Девушка имеет более 2,5 млн подписчиков в Инстаграме и, надо думать, хорошо зарабатывает рекламой.А еще зарабатывает и ее муж бизнесмен Антон Гусев. Хоть злые языки и говорят, что Антон сидит на шее у своей второй жены, но на Ибицу они слетали по "гусевскому" приглашению. Ведь именно там проходил бизнес-семинар для сотрудников сферы, где трудится бывший муж Евгении Феофилактовой.Так или иначе, но пока Антон повышал знания предпринимательства, Вика занималась ничегонеделанием. Она ходила по магазинам, болталась на пляжах и разгуливала по городу. В последней публикации Вика показала панораму испанского города и этот пост весьма характерно подписала.Однако на этот комментарий тут же откликнулись подписчики, которые сообщили Вике, что другая жизнь будет. И какая она будет, зависит от прожитой нынешней жизни.Надо думать, что Виктория мало задумывалась в прежних поступках о будущем. Некоторые подписчики ей прямо об этом и заявили. И одно то, что она прелюбодействовала с мужем собственной подруги, тянет, как минимум, на церковное покаяние, уверены фолловеры.