АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Экс-участнице «Дома-2» Элине Камирен и ее семье угрожают неизвестные люди

Конфликт между бывшими участниками телепроекта «Дом-2» Элиной Камирен и Александром Задойновым разгорелся с новой силой. После того, как девушка публично обвинила экс-возлюбленного в неуплате алиментов, она лишись спокойной жизни.

Несколько дней назад молодая мама рассказала подписчикам о том, что на данный момент всякие отношения с Александром становятся опасными, так как после череды постов про него, ей начали поступать угрозы.

Экс-участнице «Дома-2» Элине Камирен и ее семье угрожают неизвестные люди

«АЗ каждый день тусуется по заведениям, поливает меня грязью. Просит новых друзей помочь. В Ярославль ехать, решать вопросы никто не спешит. Александр так ни разу и не позвонил, зато с разных номеров (какие-то засекреченные, какие-то нет) звонят и угрожают мне и моей семье!» - написала Элина на своей странице в Instagram.

Она также добавила, что звонят не только ей, но и ее директору, поэтому есть повод думать, что угрожающие ей люди могут действительно перейти от слов к делу.

Камирен призналась, что говорит об этом всем в социальной сети только для того, чтобы у публики было понимание от куда «ветер дует», если с ней или ее семьей вдруг что-то произойдет.

Экс-участнице «Дома-2» Элине Камирен и ее семье угрожают неизвестные люди

После таких заявлений претензий к Задойнову у пользователей стало еще больше. Они полностью поддерживают Элину и советуют ей обратиться в правоохранительные органы, дабы обезопасить себя и семью.

«Для мужчины низко так поступать», «Да это вообще ни в какие рамки не лезет! Он с ума что ли сошел…», «Кошмар! Элина, вам сил и терпения!», «У него кишка тонка что-то сделать, кроме угроз! Дай Бог что бы он отвалился сам по себе и никогда не появлялся», «Кто лает, тот не кусает! Так человек показывает свою слабость и бессилие», - высказываются фолловеры в комментариях.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Вчера, 22:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Фундаментальные «строительные кирпичики»
Ольга Картункова удивила поклонников
Эксперты составили ТОП самых надежных кроссоверов
"Конкурент новых iPhone": Эксперты представили
Ученые: Йога улучшает оргазм и решает проблему
Экс-участнице «Дома-2» Элине Камирен и ее семье
Андрей Малахов раскрыл секрет воспитания сына
Возраст лишь число: 69-летняя бразильянка
Эксперты назвали ТОП лучших фотоаппаратов с
Эксперты рассказали, какой вид хлеба более полезен
В Египте обнаружены две каменные картины эпохи
Очередные съемки «Битвы экстрасенсов» отметились
«Господи, похож на уголовника!»: Зрители «Дома-2»
Беременная Алена Савкина перестала влезать во все
Принцесса Диана предрекла браку принца Гарри и
Стартовали тестовые заезды Mercedes-AMG A35
Племянница Нины Дорошиной рассказала о последних
Составлен рейтинг лучших планшетов на 2018 год
Александра Черно страдает от жёсткой депрессии
KIA покажет в Париже гибридную версию
Тимати «избавился» от беременной Анастасии
Найдено письмо создателей «Титаника», в котором
По мнению зрителей «Дома-2», Юлия Ефременкова
Николай Должанский потребовал у руководства
«Тот самый момент, когда я предпочту быть не
На острове Уайт хозяин бара и его посетители
Иосиф Оганесян опроверг информацию об уходе Ильи
Ученые рассказали о продлевающих жизнь продуктах
Ученые РАН оценили опасность приближающегося к
В Прикамье 29-летний мужчина забил до смерти
Просмотреть все новости