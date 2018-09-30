Экс-участнице «Дома-2» Элине Камирен и ее семье угрожают неизвестные люди

«АЗ каждый день тусуется по заведениям, поливает меня грязью. Просит новых друзей помочь. В Ярославль ехать, решать вопросы никто не спешит. Александр так ни разу и не позвонил, зато с разных номеров (какие-то засекреченные, какие-то нет) звонят и угрожают мне и моей семье!» - написала Элина на своей странице в Instagram.

«Для мужчины низко так поступать», «Да это вообще ни в какие рамки не лезет! Он с ума что ли сошел…», «Кошмар! Элина, вам сил и терпения!», «У него кишка тонка что-то сделать, кроме угроз! Дай Бог что бы он отвалился сам по себе и никогда не появлялся», «Кто лает, тот не кусает! Так человек показывает свою слабость и бессилие», - высказываются фолловеры в комментариях.

Несколько дней назад молодая мама рассказала подписчикам о том, что на данный момент всякие отношения с Александром становятся опасными, так как после череды постов про него, ей начали поступать угрозы.Она также добавила, что звонят не только ей, но и ее директору, поэтому есть повод думать, что угрожающие ей люди могут действительно перейти от слов к делу.Камирен призналась, что говорит об этом всем в социальной сети только для того, чтобы у публики было понимание от куда «ветер дует», если с ней или ее семьей вдруг что-то произойдет.После таких заявлений претензий к Задойнову у пользователей стало еще больше. Они полностью поддерживают Элину и советуют ей обратиться в правоохранительные органы, дабы обезопасить себя и семью.