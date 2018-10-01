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Экс-участница шоу «Холостяк» Яна Верешкович беременна от Никиты Шалюкова

Никита Шалюков уже второй раз пытается найти свою любовь на телепроекте «Дом-2». Вернувшись благодаря голосованию зрителей на Поляну, он заявил, что готов к серьезным отношениям и созданию семьи. Однако оказалось, что все это он мог иметь и за периметром, если бы не отказался от беременной от него девушку.

Экс-участница шоу «Холостяк» Яна Верешкович беременна от Никиты Шалюкова


Несколько дней назад, с журналом «Дома-2» связалась некая Люси и рассказала, что ее подруга и по совместительству экс-участница шоу «Холостяк» Яна Верешкова в октябре должна родить ребенка, отцом которого является Никита Шалюкова.

«Роман моей подруги с Никитой был недолгим, но ярким и эмоциональным. Яна была сильно влюблена в него. Она очень порядочная девушка, так что между ними была не случайная связь, а полноценные отношения. Яна доверилась Шалюкову…», - вспоминает девушка.

По ее словам, молодой человек знал, что вскоре станет отцом, но его абсолютно это не заботило. За все 8 месяцев он даже не поинтересовался, все ли у Верешковой хорошо, нужно ли ей что-то и вообще, как протекает ее беременность.

Экс-участница шоу «Холостяк» Яна Верешкович беременна от Никиты Шалюкова


Люси также призналась, что Никита хотел, чтобы Яна сделала аборт, чем довел ее до такого состояния, что у нее была угроза выкидыша, но, к счастью, все обошлось и сейчас здоровью малыша ничто не угрожает.

После расставания с Шалюковым, у беременной девушки начались отношения с другим мужчиной, с которым она познакомилась в родном городе Дзержинске. Он простой парень, работающий на заводе, но очень любящий бывшую героиню «Холостяка» и готовый принять ее ребенка.

Экс-участница шоу «Холостяк» Яна Верешкович беременна от Никиты Шалюкова


«Мне было безумно обидно за нее по-женски. Шалюков сейчас выставляет себя на проекте благородным романтиком, а по факту это врун и предатель. Яна видела эфир, где он читает Ире сказки и сожалела о том, что для собственного ребенка Никита этого делать не хочет», - сообщила подруга Верешковой.


Что касается самого Никиты, то он относится к беременной девушке максимально отстраненно. Он отмечает, что видел ее три раза в жизни, в один из которых они ходили в кино, а в остальные два – просто занимались «волшебством».

Экс-участница шоу «Холостяк» Яна Верешкович беременна от Никиты Шалюкова


При этом парень не отрицает, что Яна может быть беременна от него. Он заявляет, что когда узнал о ребенке, то спросил, нужно ли от него что-то, и та ответила, что никаких претензий к нему не имеет.

«Мне неинтересно знать, мой это ребенок или нет. У нас был просто секс без обязательств, и Яна об этом знала», - говорит Шалюков.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 07:19

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