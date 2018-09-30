«Господи, похож на уголовника!»: Зрители «Дома-2» в шоке от нового образа Иосифа Оганесяна
Участник телепроекта «Дом-2» Иосиф Оганесян ни с того, ни с сего решил кардинально сменить имидж, причем сделал это без каких-либо намеков и предупреждений. На своей странице в социальной сети Instagram он опубликовал снимок, в котором предстал в новом образе, и буквально шокировал подписчиков.
Все дело в том, что молодой человек решил полностью избавиться от волос и пока пользователям так и не удалось выяснить, что именно сподвигло его на такие кардинальные меры.
Александра Черно тоже захотела узнать мнение у поклонников, а потому она выложила аналогичный снимок в своем микроблоге.
В итоге, под записями ребят за небольшой промежуток времени высказалось огромное количество людей, причем положительных отзывов было совсем немного.
Все дело в том, что молодой человек решил полностью избавиться от волос и пока пользователям так и не удалось выяснить, что именно сподвигло его на такие кардинальные меры.
Александра Черно тоже захотела узнать мнение у поклонников, а потому она выложила аналогичный снимок в своем микроблоге.
В итоге, под записями ребят за небольшой промежуток времени высказалось огромное количество людей, причем положительных отзывов было совсем немного.
«Господи, похож на уголовника!», «Просто ужассссс», «Зачем, так себя уродовать?», «Я не узнала. Подумала какой-то больной...», «Стал похож на больного онкологией... Не дай Бог... Но зачем так себя уродовать», «Видимо его Черно заставила волосы сбрить, чтобы на него бабы вообще внимания не обращали», «Стыдно за армянскую нацию!», - писали они.
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:24