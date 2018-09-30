«Господи, похож на уголовника!»: Зрители «Дома-2» в шоке от нового образа Иосифа Оганесяна

«Господи, похож на уголовника!», «Просто ужассссс», «Зачем, так себя уродовать?», «Я не узнала. Подумала какой-то больной...», «Стал похож на больного онкологией... Не дай Бог... Но зачем так себя уродовать», «Видимо его Черно заставила волосы сбрить, чтобы на него бабы вообще внимания не обращали», «Стыдно за армянскую нацию!», - писали они.

Все дело в том, что молодой человек решил полностью избавиться от волос и пока пользователям так и не удалось выяснить, что именно сподвигло его на такие кардинальные меры.Александра Черно тоже захотела узнать мнение у поклонников, а потому она выложила аналогичный снимок в своем микроблоге.В итоге, под записями ребят за небольшой промежуток времени высказалось огромное количество людей, причем положительных отзывов было совсем немного.