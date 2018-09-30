В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV

Доктор Мустафа, являющийся министром и генеральным секретарем Высшего Совета, сказал по этому поводу, что первая картина составляет 2,30 м в длину, 1 метр в ширину при толщине 30 см, она обнаружена расколотой на две части, но все еще сохранила надписи, которые указывают на период создания. Вторая претерпела большее разрушение при размере 3,35 - 1,15 - 30.Один артефакт имеет отношением к великому богу Горому и богу Собеку и самому королю, а выше представлен диск, являющийся символом защиты. Ниже сцены представлен текст из 26-строчной гелиоглифической линии.В другой находке имеют место иероглифы из 28-м линий. В скором времени эксперты полностью представят информацию о данном важном открытии, о чем сказали власти Египта.