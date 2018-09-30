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В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV
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В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV

В результате проводимых археологических работ в Египте обнаружены две каменные картины, одна из которых относится к времени правления Птолемей IV. Об этой находке сообщается на официальном сайте Министерства древностей страны.

В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV


Доктор Мустафа, являющийся министром и генеральным секретарем Высшего Совета, сказал по этому поводу, что первая картина составляет 2,30 м в длину, 1 метр в ширину при толщине 30 см, она обнаружена расколотой на две части, но все еще сохранила надписи, которые указывают на период создания. Вторая претерпела большее разрушение при размере 3,35 - 1,15 - 30.

Один артефакт имеет отношением к великому богу Горому и богу Собеку и самому королю, а выше представлен диск, являющийся символом защиты. Ниже сцены представлен текст из 26-строчной гелиоглифической линии.

В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV


В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV


В другой находке имеют место иероглифы из 28-м линий. В скором времени эксперты полностью представят информацию о данном важном открытии, о чем сказали власти Египта.


 
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Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 20:25

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