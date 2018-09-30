Очередные съемки «Битвы экстрасенсов» отметились скандальным инцидентом

Задание экстрасенсов заключалось в нахождении выхода из лабиринтов двухэтажного здания. Ясновидящий попросил выключить свет в ходе проведения испытания, только потом его уже никто не мог найти. В итоге, обнаружен он был сидящим в дальней комнате здания.Тимофей Руденко попытался оправдать свое поведение во время съемок, он рассказал, что у него клаустрофобия и всех подробностей случившегося не помнит. Молодой человек услышал голос и пошел за ним, а открыв глаза, увидел вокруг себя людей.Участнику удалось реабилитироваться в ходе 2-го испытания. Экстрасенсы пытались угадать изображение на картинах, повернутых обратной стороной. Как предположил Тимофей Руденко, перед ним были фото людей, объединенных присутствием смерти. В этот раз ему ничего не помешало дать правильный ответ.