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Очередные съемки «Битвы экстрасенсов» отметились скандальным инцидентом

Скандалом отметились съемки 19-го сезона «Битвы экстрасенсов». Инцидент связан с исчезновением одного из участников, которым был Тимофей Руденко, он попросил выключить свет, а после этого его нашли в совершенно другом помещении.

Очередные съемки «Битвы экстрасенсов» отметились скандальным инцидентом


Задание экстрасенсов заключалось в нахождении выхода из лабиринтов двухэтажного здания. Ясновидящий попросил выключить свет в ходе проведения испытания, только потом его уже никто не мог найти. В итоге, обнаружен он был сидящим в дальней комнате здания.

Тимофей Руденко попытался оправдать свое поведение во время съемок, он рассказал, что у него клаустрофобия и всех подробностей случившегося не помнит. Молодой человек услышал голос и пошел за ним, а открыв глаза, увидел вокруг себя людей.

Участнику удалось реабилитироваться в ходе 2-го испытания. Экстрасенсы пытались угадать изображение на картинах, повернутых обратной стороной. Как предположил Тимофей Руденко, перед ним были фото людей, объединенных присутствием смерти. В этот раз ему ничего не помешало дать правильный ответ.


 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:25

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