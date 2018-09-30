Беременная Алена Савкина перестала влезать во все свои вещи

«Отдаю предпочтения свободным туникам, платьям, а вот со штанами проблематично. Поэтому ношу лосины для беременных… Ну а моим любимчиком является вязаное платья-лапша. Оно и комфортное и на любой срок беременности подойдет», - рассказывает девушка.

«Что-то живот быстро растёт... как в кино!», «Ого, какой большой у тебя мальчик уже! Растет не по дням, а по часам», «Большой живот для 5-ти месяцев», «Ого как малыш вырос уже», «Что-то пузо так быстро растет, еще неделю назад оно было в два раза меньше», «Фотка из Владивостока с животиком, приехала-без, ну меньше намного. Странно же, да», «В эфирах почти нет, зато на фото большой уже... Рапкина школа, по ходу)», - высказались фолловеры.

Она очень любит подчеркивать свою женственность и округлившиеся формы, поэтому часто подбирает образы, которые лежат по фигуре и подчеркивают живот.Впрочем, именно размеры живота Алены в последнее время начали тревожить фанатов, ведь, по их мнению, с каждым днем участница становится все больше и больше, о чем они, не стесняясь, пишут в комментариях.