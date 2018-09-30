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Беременная Алена Савкина перестала влезать во все свои вещи

Участница телепроекта «Дом-2» Алена Савкина находится на 22-й неделе беременности и ее живот вырос уже настолько, что доставляет немало хлопот. К примеру, на днях она призналась, что перестала влезать во все свои вещи, а купить новые достаточно проблематично, поэтому ей приходится применять некоторые хитрости.

Беременная Алена Савкина перестала влезать во все свои вещи


«Отдаю предпочтения свободным туникам, платьям, а вот со штанами проблематично. Поэтому ношу лосины для беременных… Ну а моим любимчиком является вязаное платья-лапша. Оно и комфортное и на любой срок беременности подойдет», - рассказывает девушка.


Она очень любит подчеркивать свою женственность и округлившиеся формы, поэтому часто подбирает образы, которые лежат по фигуре и подчеркивают живот.

Впрочем, именно размеры живота Алены в последнее время начали тревожить фанатов, ведь, по их мнению, с каждым днем участница становится все больше и больше, о чем они, не стесняясь, пишут в комментариях.

Беременная Алена Савкина перестала влезать во все свои вещи


«Что-то живот быстро растёт... как в кино!», «Ого, какой большой у тебя мальчик уже! Растет не по дням, а по часам», «Большой живот для 5-ти месяцев», «Ого как малыш вырос уже», «Что-то пузо так быстро растет, еще неделю назад оно было в два раза меньше», «Фотка из Владивостока с животиком, приехала-без, ну меньше намного. Странно же, да», «В эфирах почти нет, зато на фото большой уже... Рапкина школа, по ходу)», - высказались фолловеры.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:21

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