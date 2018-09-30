Племянница Нины Дорошиной рассказала о последних днях актрисы

До последних дней Нина Михайловна была веселой и бодрой женщиной. Она работала в театре, при этом очень любила своих родственников, вопреки распространенным слухам она поддерживала хорошие отношения со всеми членами семьи.Как рассказала племянница актрисы, Нина Михайловна особенно любила своего брата. Когда он еще был ребенком, сестра брала его на многочисленные гастроли, по этому Евгений решил повторить жизненный путь известной сестры.Поступил он в Щукинское училище, снялся в пяти фильмах и небольших эпизодических ролях, только решил оставить профессию актера. Занялся Евгений преподавательской деятельностью, подготавливая абитуриентов к вступительным экзаменам в вуз.