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По мнению зрителей «Дома-2», Юлия Ефременкова заметно постарела за последнее время

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Юлия Ефременкова, которая ныне занимает пост ведущей, долгое время отрекалась от различных косметологических процедур, однако несколько недель назад она все-таки поддалась соблазну и решила подкорректировать форму своих губ.

По мнению зрителей «Дома-2», Юлия Ефременкова заметно постарела за последнее время


Девушка призналась, что долго время не могла решиться на такой поступок, но сейчас совершенно ни о чем не жалеет и радуется, что все поборола свой страх.

Тем не менее, далеко не все подписчики Юли разделяют с ней такие эмоции, поскольку они считают, что новый размер ее губ абсолютно не добавил ей красоты, а наоборот испортил и без того не самую привлекательную внешность.

Более того, многие были настолько расстроены преображением Ефременковой, что сравнили ее с прославившейся на Острове любви Александрой Шевой, подчеркнув, что такой образ ей совсем не подходит и даже старит ее.

По мнению зрителей «Дома-2», Юлия Ефременкова заметно постарела за последнее время


В качестве доказательств своим словам пользователи выложили в Сеть несколько скриншотов из недавнего Лобного место, которое проводила девушка на Сейшельских островах. На них Юля действительно не похожа саму на себя, ведь ее лицо было сморщенным и создается такое впечатление, что ее новые губы из-за большого веса оттягивают кожу к подбородку.

«Боже, в какую старуху она превратилась, даже Орлова по сравнению с ней выглядит молодой красавицей», «Юля, надо срочно что-то делать с губами, это же не нормально», «Господи, и так красоткой назвать нельзя была, так она еще и свисток свой надула, теперь вообще ужас», «Ты что, решила стать второй Шевой, у которой губы половину лица закрывали? Не надо так!», - писали они в соцсетях.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:02

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