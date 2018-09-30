Иосиф Оганесян опроверг информацию об уходе Ильи Яббарова с телепроекта «Дом-2»

Однако на днях стало известно, что молодой человек мог уйти за ворота совсем по другой причине. В частности, его могли вежливо попросить удалиться с Поляны из-за нападения на Дарью Осенкову, которое он устроил во время шоу «Бородина против Бузовой».Сам Илья свой якобы уход подтвердил, опубликовал в микроблоге пост, предложив своим подписчикам порадоваться. И те действительно были счастливы, пока Иосиф Оганесян не заявил, что возлюбленный Риты Ларченко блефует, ведь он ни за что добровольно не уйдет с реалити-шоу, зная как тяжело ему было вернуться.Избранник Александры Черно призвал не верить Яббарову и ждать эфиров, дабы понять, что же на самом деле произошло на съемочной площадке. Более того, он анонсировал кардинальные перемены в личной жизни шансонье, который сделал свой выбор в пользу девушки, с которой хочет провести остаток своей жизни. Вот только не известно пока, кто же ею стала: Рита или Алена Савкина.Если проанализировать содержание постов, которые публикует на своей странице Ларченко, то выбор был сделан не в ее пользу, однако посты беременной участницы тоже не свидетельствуют о примирении с Ильей, поэтому, так или иначе, полная картина прояснится в ближайших эфирах.