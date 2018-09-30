Тимати «избавился» от беременной Анастасии Решетовой

Исполнитель опубликовал короткое видео, на котором он снят в компании модели. Решетова сидит на стуле в черном мини-платье. Тимати решил примерить образ мага и накинул на голову своей возлюбленной полотенце, после чего она бесследно исчезла. Затем на видео появляются футбольные болельщики, которые высказали восторг от произошедшего.На данный момент ролик посмотрели более 2,2 млн раз и подписчики оставили почти 3800 комментариев. Поклонники не оценили магию от Тимати и посетовали на плохой монтаж. Другие не поняли смысла шутки и порекомендовали реперу подарить Анастасию Решетову тому, кто не станет от нее избавляться.