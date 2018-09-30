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Тимати «избавился» от беременной Анастасии Решетовой

На своей странице в Instagram репер Тимати заявил, что «избавился» от беременной девушки Анастасии Решетовой. Тем самым он исполнил мечту сотни тысяч поклонниц.

Тимати «избавился» от беременной Анастасии Решетовой


Исполнитель опубликовал короткое видео, на котором он снят в компании модели. Решетова сидит на стуле в черном мини-платье. Тимати решил примерить образ мага и накинул на голову своей возлюбленной полотенце, после чего она бесследно исчезла. Затем на видео появляются футбольные болельщики, которые высказали восторг от произошедшего.

На данный момент ролик посмотрели более 2,2 млн раз и подписчики оставили почти 3800 комментариев. Поклонники не оценили магию от Тимати и посетовали на плохой монтаж. Другие не поняли смысла шутки и порекомендовали реперу подарить Анастасию Решетову тому, кто не станет от нее избавляться.


 
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ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:21

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