KIA покажет в Париже гибридную версию обновлённого KIA Sportage

Новая версия внедорожника от корейских производителей отличается от предшественника новыми бамперами, измененной радиаторной решеткой и модернизированной оптикой. Также в салоне установлено усовершенствованное рулевое колесо и новый мультимедийный комплекс с тачскрином диагональю 7 или 8 дюймов.Под капотом автомобиля разработчики установили дизельный двигатель объемом 1,6 литра мощностью 113 и 134 лошадиных силы в зависимости от модификации. Трансмиссия представлена шестиступенчатой механической или семиступенчатой роботизированной коробками переключения передач с двойным сцеплением. Внедорожник выполнен в передне- и полноприводном исполнении.Также на рынок выйдет гибридная версия с двухлитровым турбодизелем и 48-вольтным стартер-генератором мощностью 14 лошадиных сил и комплектом аккумуляторов емкостью 0,46 кВт/ч. Электромотор в такой модификации помогает двигателю внутреннего сгорания при ускорении и обеспечивает перезапуск ДВС в цикле старт-стоп. При торможении вырабатывается энергия, достаточная для питания бортовой электроники.