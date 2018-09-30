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Николай Должанский потребовал у руководства «Дома-2» денежную компенсацию за побои

Бывший участник «Дома-2» Николай Должанский несколько дней назад поразил публику своим заявлением. Он высказал руководству телепроекта претензии и теперь надеется получить крупную сумму денег.

Николай Должанский потребовал у руководства «Дома-2» денежную компенсацию за побои


По словам молодого человека, недавно он ходил в больницу на обследование, и врачи диагностировали у него серьезное нарушение челюстно-лицевой области, требующее незамедлительного и дорогостоящего лечение.

Коля уверен, что причиной возникших проблем стали травмы, которые он получил в период нахождения в периметре. Парень заявил, что на реалити-шоу его неоднократно били по лицу из-за чего он получила серьезные травмы, а однажды ему даже выбили челюсть.

Тогда Должанский не рассказывал об этих случаях, но сейчас, когда обнаружились тяжелые последствия, он нуждается в лечении, денег на которое у него нет, а потому руководство телестройки обязано выплатить ему денежную компенсацию.

Николай Должанский потребовал у руководства «Дома-2» денежную компенсацию за побои


Пока бывшая звезда «Дома-2» надеется на то, что проект пойдет ему на встречу и его проблему удастся решить мирно. В противном же случае, он намерен обратиться за помощью в правоохранительные органы, тем более, что практически все драки были засняты и показаны в эфире, а значит есть доказательства.

Впрочем, многие зрители реалити-шоу, прочитав требования молодого человека, уверены, что никаких денег он не получит, поскольку слишком поздно опомнился. Однако есть и те, кто верит, что Коле удастся добиться справедливости и получить деньги на лечение.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:02

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