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«Тот самый момент, когда я предпочту быть не модной»: Ксения Бородина прокомментировала новые тенденции в моде

Ксения Бородина уже более 14 лет работает на реалити-шоу «Дом-2» и уже прочно вошла в список самых популярных ведущих на российском телевидении, без которой не обходится ни одно крупное светское мероприятие в стране.

«Тот самый момент, когда я предпочту быть не модной»: Ксения Бородина прокомментировала новые тенденции в моде


На данный момент молодая женщина является лицом канала ТНТ, где она демонстрирует свои таланты не только на «Доме-2», но и в других популярных проектах, что обязывает ее, как медийную личность, всегда быть на высоте.

Именно поэтому теледива тщательно следит за своей фигурой, внешним видом, а также стилем одежды. Она всегда одевается по последнему «писку» моды, поскольку изучает современные тенденции и работу известных дизайнеров, как отечественных, так и с мировым именем.

Более того, Ксения и сама стремиться «создавать тренды», как говорит ее коллега Ольга Бузова, и уже несколько лет она предлагает своим подписчицам приобретать одежду, выпущенную под ее собственным брендом Bang Bang Borodina.

«Тот самый момент, когда я предпочту быть не модной»: Ксения Бородина прокомментировала новые тенденции в моде


Тщательно Бородина следит и за модными прическами, макияжами и прочими деталями, которые в совокупности делают ее одной из самых стильных знаменитостей в стране. Впрочем, как оказалось, ведущая готова следовать далеко не за всеми тенденциями, так как некоторые из них откровенно уродуют людей, а не делают их привлекательнее.

Так, к примеру, несколько дней назад, молодая женщина увидела обложку известного глянцевого издания, которую украсила Рианна. Причем предстала популярная певица в совершенного неожиданном образе и бровями-ниточками.

«Тот самый момент, когда я предпочту быть не модной»: Ксения Бородина прокомментировала новые тенденции в моде


«Брови. Режут без ножа, тот самый момент, когда я предпочту быть не модной. Ну слов нет, опять ниточки)) ну казаки я готова надеть, но нитки брови никогда!», - прокомментировала свою публикацию Ксения, получив огромную поддержку от подписчиков.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:00

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