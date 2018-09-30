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Дмитрий Дмитренко ждет от Алены Савкиной благодарность за то, что она забеременела

Участник телепроекта «Дом-2» Дмитрий Дмитренко, который полгода назад стал отцом, мечтает, чтобы его семья жила в мире и согласии, однако из-за постоянных конфликтов его жены Ольги Рапунцель с ее младшей сестрой Аленой Савкиной добиться этого пока не получается.

Дмитрий Дмитренко ждет от Алены Савкиной благодарность за то, что она забеременела


По мнению молодого человека, беременная родственница специально не хочет идти на примирение, поскольку ей это очень выгодно, так как коллектив и зрители ее жалеют и во всем поддерживают.

«Она беременна, и я к ней лояльно отношусь. Но когда беременная девушка беспочвенно материт мужа сестры, то я делаю выводы, что она намеренно не мирится с нами, потому что ей это выгодно», - рассказывает Дима.


Он уверен, если бы Алена искренне захотела наладить с ним и Олей отношения, то давно бы это сделала. Однако она только еще больше усугубляет конфликт и накаляет обстановку в их общем доме.

Дмитрий Дмитренко ждет от Алены Савкиной благодарность за то, что она забеременела


Кроме того, Дмитренко до сих пор ждет от девушки слова благодарности за то, что она нашла мужчину и забеременела от него, ведь это именно он посодействовал ее появлению в периметре реалити-шоу. Также Савкина не сказала спасибо своей старшей сестре за то, что она, будучи беременной, бегала по всей Москве, помогала с документами.

«От нас только хотят брать. Оля уже в замешательстве и не понимает, почему родная сестра не хочет пойти на уступки», - говорит парень.


Дмитрий Дмитренко ждет от Алены Савкиной благодарность за то, что она забеременела


Тем не менее, он не держит зла на Алену и будет искренне рад, если у нее сложится личная жизнь. Также Дима продолжает думать, что беременная участница должна помириться с Ильей Яббаровым, дабы их ребенок рос в полноценной семье.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:32

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