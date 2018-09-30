Дмитрий Дмитренко ждет от Алены Савкиной благодарность за то, что она забеременела

«Она беременна, и я к ней лояльно отношусь. Но когда беременная девушка беспочвенно материт мужа сестры, то я делаю выводы, что она намеренно не мирится с нами, потому что ей это выгодно», - рассказывает Дима.

«От нас только хотят брать. Оля уже в замешательстве и не понимает, почему родная сестра не хочет пойти на уступки», - говорит парень.

По мнению молодого человека, беременная родственница специально не хочет идти на примирение, поскольку ей это очень выгодно, так как коллектив и зрители ее жалеют и во всем поддерживают.Он уверен, если бы Алена искренне захотела наладить с ним и Олей отношения, то давно бы это сделала. Однако она только еще больше усугубляет конфликт и накаляет обстановку в их общем доме.Кроме того, Дмитренко до сих пор ждет от девушки слова благодарности за то, что она нашла мужчину и забеременела от него, ведь это именно он посодействовал ее появлению в периметре реалити-шоу. Также Савкина не сказала спасибо своей старшей сестре за то, что она, будучи беременной, бегала по всей Москве, помогала с документами.Тем не менее, он не держит зла на Алену и будет искренне рад, если у нее сложится личная жизнь. Также Дима продолжает думать, что беременная участница должна помириться с Ильей Яббаровым, дабы их ребенок рос в полноценной семье.