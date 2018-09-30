На острове Уайт хозяин бара и его посетители напуганы раскидывающим бутылки призраком
Хозяин бара на острове Уайт сильно напуган призраком, который раскидывает бутылки. Посетители заведения также отмечают наличие потусторонней сущности. Издание Daily Star сообщило об этом загадочном инциденте.
По словам очевидца, в определенный момент стеклянную поверхность его заведения стало сильно трясти, другие же предметы оставались неподвижными. Материал отодвинулся от края без признаков какого-то дефекта.
Мужчина попыталась задвинуть обратно стекло и проверить, может быть сквозняк во всем виноват, но такая возможность была исключена. Люди, присуствующие в пабе, также стали свидетелями того, как бутылка виски отлетела от того места и приземлилась на бар именно в стоячем положении, что не может быть по определению.
Стоит отметить, что это не единственный случай загадочного явления. Одна из женщин, работающих в баре, указала на то, что раньше слышала как её звал кто-то по имени, но на самом деле в помещении никого не было.
Стоит отметить, что заведению увеселительного характера уже 200 лет, был там и пожар в 1981 году, и имело место разрушение в годы ВОВ. Эксперты не дали ответа по этому вопросу, они просто не могут пока объяснить происходящее.
По словам очевидца, в определенный момент стеклянную поверхность его заведения стало сильно трясти, другие же предметы оставались неподвижными. Материал отодвинулся от края без признаков какого-то дефекта.
Мужчина попыталась задвинуть обратно стекло и проверить, может быть сквозняк во всем виноват, но такая возможность была исключена. Люди, присуствующие в пабе, также стали свидетелями того, как бутылка виски отлетела от того места и приземлилась на бар именно в стоячем положении, что не может быть по определению.
«Мы пробовали пинать полку - ничего не отваливается. Мы понятия не имеем, что произошло. Никто не подходил к тому месту, сквозняк также исключается. Мы поражены, что бутылка не упала вниз, а полетела по диагонали, встав в правильное положение», - говорят очевидцы.
Стоит отметить, что это не единственный случай загадочного явления. Одна из женщин, работающих в баре, указала на то, что раньше слышала как её звал кто-то по имени, но на самом деле в помещении никого не было.
Стоит отметить, что заведению увеселительного характера уже 200 лет, был там и пожар в 1981 году, и имело место разрушение в годы ВОВ. Эксперты не дали ответа по этому вопросу, они просто не могут пока объяснить происходящее.
Общество / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 19:00