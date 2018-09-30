На острове Уайт хозяин бара и его посетители напуганы раскидывающим бутылки призраком

«Мы пробовали пинать полку - ничего не отваливается. Мы понятия не имеем, что произошло. Никто не подходил к тому месту, сквозняк также исключается. Мы поражены, что бутылка не упала вниз, а полетела по диагонали, встав в правильное положение», - говорят очевидцы.

По словам очевидца, в определенный момент стеклянную поверхность его заведения стало сильно трясти, другие же предметы оставались неподвижными. Материал отодвинулся от края без признаков какого-то дефекта.Мужчина попыталась задвинуть обратно стекло и проверить, может быть сквозняк во всем виноват, но такая возможность была исключена. Люди, присуствующие в пабе, также стали свидетелями того, как бутылка виски отлетела от того места и приземлилась на бар именно в стоячем положении, что не может быть по определению.Стоит отметить, что это не единственный случай загадочного явления. Одна из женщин, работающих в баре, указала на то, что раньше слышала как её звал кто-то по имени, но на самом деле в помещении никого не было.Стоит отметить, что заведению увеселительного характера уже 200 лет, был там и пожар в 1981 году, и имело место разрушение в годы ВОВ. Эксперты не дали ответа по этому вопросу, они просто не могут пока объяснить происходящее.