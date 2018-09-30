Стартовали тестовые заезды Mercedes-AMG A35 4Matic 2019 модельного года

Уже есть информация о мощности двигателя авто, которая равняется 302 лошадиным силам. Большинство экспертов уверены, что лимитированная серия будет представлена машинами с желтым кузовом.Согласно последним данным, автомобиль будет самым дорогим представителем в A-Class. Также уточняется, в США не будут продаваться хетчбэки семейства A-Class, но седаны данного класса появятся на американском рынке уже в следующем году.