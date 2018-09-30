АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

Стартовали тестовые заезды Mercedes-AMG A35 4Matic 2019 модельного года

На прошлой неделе немецкий производитель представил Mercedes-AMG A35 4Matic 2019 модельного года. Культовое транспортное средство презентовано с желтым окрасом кузова. Машина уже приняла участие в тестовых заездах, которые проходят в условиях дорог общего пользования, при этом отмечается, что старт тестов начал автомобиль голубого цвета.

Стартовали тестовые заезды Mercedes-AMG A35 4Matic 2019 модельного года


Уже есть информация о мощности двигателя авто, которая равняется 302 лошадиным силам. Большинство экспертов уверены, что лимитированная серия будет представлена машинами с желтым кузовом.

Согласно последним данным, автомобиль будет самым дорогим представителем в A-Class. Также уточняется, в США не будут продаваться хетчбэки семейства A-Class, но седаны данного класса появятся на американском рынке уже в следующем году.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали, какой вид хлеба более полезен
В Египте обнаружены две каменные картины эпохи
Очередные съемки «Битвы экстрасенсов» отметились
«Господи, похож на уголовника!»: Зрители «Дома-2»
Беременная Алена Савкина перестала влезать во все
Принцесса Диана предрекла браку принца Гарри и
Стартовали тестовые заезды Mercedes-AMG A35
Племянница Нины Дорошиной рассказала о последних
Составлен рейтинг лучших планшетов на 2018 год
Александра Черно страдает от жёсткой депрессии
KIA покажет в Париже гибридную версию
Тимати «избавился» от беременной Анастасии
Найдено письмо создателей «Титаника», в котором
По мнению зрителей «Дома-2», Юлия Ефременкова
Николай Должанский потребовал у руководства
«Тот самый момент, когда я предпочту быть не
На острове Уайт хозяин бара и его посетители
Иосиф Оганесян опроверг информацию об уходе Ильи
Ученые рассказали о продлевающих жизнь продуктах
Ученые РАН оценили опасность приближающегося к
В Прикамье 29-летний мужчина забил до смерти
Андрей Черкасов и Венцеслав Венгржановский попали
One-Netbook Technology представила 7-дюймовый
Дмитрий Дмитренко ждет от Алены Савкиной
Молодая жена отказалась рожать Ивану Краско детей
В Калининграде задержали избившего лопатой
Ученые сравнили частоту мыслей людей о еде и сексе
Новый Хотрод создан на базе бензобака истребителя
Экшн от третьего лица Minecraft: Dungeons выйдет
Александр Гобозов подтвердил информацию о том,
Просмотреть все новости