Стартовали тестовые заезды Mercedes-AMG A35 4Matic 2019 модельного года
На прошлой неделе немецкий производитель представил Mercedes-AMG A35 4Matic 2019 модельного года. Культовое транспортное средство презентовано с желтым окрасом кузова. Машина уже приняла участие в тестовых заездах, которые проходят в условиях дорог общего пользования, при этом отмечается, что старт тестов начал автомобиль голубого цвета.
Уже есть информация о мощности двигателя авто, которая равняется 302 лошадиным силам. Большинство экспертов уверены, что лимитированная серия будет представлена машинами с желтым кузовом.
Согласно последним данным, автомобиль будет самым дорогим представителем в A-Class. Также уточняется, в США не будут продаваться хетчбэки семейства A-Class, но седаны данного класса появятся на американском рынке уже в следующем году.
Уже есть информация о мощности двигателя авто, которая равняется 302 лошадиным силам. Большинство экспертов уверены, что лимитированная серия будет представлена машинами с желтым кузовом.
Согласно последним данным, автомобиль будет самым дорогим представителем в A-Class. Также уточняется, в США не будут продаваться хетчбэки семейства A-Class, но седаны данного класса появятся на американском рынке уже в следующем году.
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 19:42