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В Калининграде задержали избившего лопатой 8-летнего мальчика мужчину

Полицейские в Калининграде задержали мужчину, который избил лопатой 8-летнего мальчика. На данный момент ребенок находится в Детской областной больнице, его жизни ничто не угрожает.

В Калининграде задержали избившего лопатой 8-летнего мальчика мужчину


Мальчика с рубленными ранами головы нашли в садовом товариществе «Чайка» на улице Большой окружной. Ребенок рассказал правоохранителям, что незнакомый ему мужчина несколько раз ударил его по голове. Мальчика госпитализировали в больницу, операция длилась два часа.

Действия подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения. После нападения на школьника, мужчина оставил его умирать в канаве, а сам проследовал в заброшенный дом в пяти километрах от места преступления. Запачканную кровью куртку он выбросил, а лопату он оставил.
Правоохранители задержали подозреваемого. Он им рассказал, что слышит сигналы из космоса. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.


 
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Происшествия
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:03

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