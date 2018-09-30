В Калининграде задержали избившего лопатой 8-летнего мальчика мужчину

Мальчика с рубленными ранами головы нашли в садовом товариществе «Чайка» на улице Большой окружной. Ребенок рассказал правоохранителям, что незнакомый ему мужчина несколько раз ударил его по голове. Мальчика госпитализировали в больницу, операция длилась два часа.Действия подозреваемого попали на камеры видеонаблюдения. После нападения на школьника, мужчина оставил его умирать в канаве, а сам проследовал в заброшенный дом в пяти километрах от места преступления. Запачканную кровью куртку он выбросил, а лопату он оставил.Правоохранители задержали подозреваемого. Он им рассказал, что слышит сигналы из космоса. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.