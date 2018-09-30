Составлен рейтинг лучших планшетов на 2018 год

Xiaomi MiPad 3 64GbСтоимость устройства на российском рынке составляет примерно 15 тысяч рублей. На многих площадках планшет получил массу положительных отзывов благодаря компактному дизайну, качественному дисплею и высокой производительности. Недостатком устройства является процессор MediaTek MT8176, который уже успел потерять актуальность. Вместе с ним устанавливают отдельный графический адаптер, 4 гигабайта ОЗУ и 64 гигабайта постоянной памяти. Емкость батареи планшета составляет 6,6 тысячи миллиампер часов. Также стоит выделить и достаточно качественную камеру на 13 мегапикселей, делающую вполне приемлемые снимки. Экран имеет диагональ в 7,9 дюйма, ввиду чего пользователь может не только пользоваться различными приложениями, но и смотреть с комфортом ролики или фотографии в высоком разрешении.Huawei MediaPad M5 10.8 64Gb LTEКитайское устройство, стоимость которого в России составляет 32 тысячи рублей, получило огромную популярность благодаря высокой производительности. Пользователи выделяют и качественный дисплей, отлично подходящий для просмотра фильмов. В качестве процессора для планшета был выбран чип HiSilicon Kirin 960, работающий совместно с 4 гигабайтами ОЗУ и 64 гигабайтами постоянного запоминающего устройства. Также важной особенностью планшета является батарея на 7,5 тысячи миллиампер часов. По умолчанию прибор работает на базе операционной системы Android 8.0, однако ее можно обновить до более актуальной. За безопасность данных в смартфоне отвечает дактилоскопический сенсор.Apple iPad Pro 10.5 64Gb Wi-FiКомпания Apple всегда отличалась довольно дорогостоящими устройствами, ввиду чего планшет их производства также получил довольно высокий ценник. В России приобрести iPad Pro можно приобрести от 43 тысяч рублей. Операционная система iOS, процессор Apple A10X, 6 ядер, 64 гб встроенной и 4 гб оперативной памяти, без слота для карты памяти, глянцевый IPS экран 10,5 дюймов разрешением 2224x1668 являются самыми сильными сторонами девайса. Также для удобства разработчики предусмотрели поддержку стилуса Apple Pencil, что очень удобно для дизайнеров. Пользователи могут также подключать клавиатуру Smart Keyboard для ввода текста. Кроме того, на планшете установили качественную камеру, которая имеет разрешение в 12 мегапикселей. В настоящее время в продаже имеются и более актуальные версии приборов от Apple, однако данный девайс остается актуальным.Apple iPad Pro 12.9 (2017) 64Gb Wi-FiСтоимость более дорогой версии «яблочного» планшета в России составляет 54 тысячи рублей. Модель 2017 года по праву считается одной из лучших в линейке. В качестве процессора на устройстве используется чип Apple A10X. iPad Pro 12.9 поддерживает возможность работы с клавиатурой Smart Keyboard и стилусом Apple Pencil. При весе всего в 600 граммов прибор отлично подходит для повседневного использования. Благодаря объемной батарее планшет может активно работать на протяжении минимум 9 часов. На пониженных настройках время его функционала увеличивается в несколько раз. Планшет имеет диагональ 12,9 дюйма, ввиду чего отлично подходит для повседневного использования в развлекательных и рабочих целях.Samsung Galaxy Tab S4 10.5 SM-T835 64GbКомпания Samsung считается одним из самых крупных производителей планшетов в мире. По словам специалистов бренда, Samsung Galaxy Tab S4 10.5 является одной из самых мощных моделей. Стоимость устройства составляет примерно 48 тысяч рублей. В качестве процессора в планшете установлен чип Qualcomm Snapdragon 835, работающий совместно с 4 гигабайтами оперативной памяти. Среди особенностей девайса стоит выделить возможность подключения накопителя размером до 400 гигабайт. Время автономной работы заметно превосходит все аналоги от Apple, составляя примерно 12 часов. Все вышеперечисленное позволило планшету оказаться на первом месте в рейтинге. Вес прибора составляет примерно 400 граммов, ввиду чего также превосходит Apple по удобству. Сканер радужной оболочки глаза защищает планшет от взлома. Кроме того, прибор можно приобрести и в версии с 8 гигабайтами оперативной памяти, которая имеет большую производительность.