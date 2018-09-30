Найдено письмо создателей «Титаника», в котором они извинились за утонувшее вино
Данное письмо датируется 16 апреля 1912 года — спустя один день с момент катастрофы. Создатели лайнера извиняются перед Берри Бросом за то, что в Атлантическом океане утонул огромный багаж его духов и вина, которые перевозились на «Титанике».
Отмечается, что письме нет ни слова о 1496 людях, которые утонули в холодной воде. Также представители компании White Star Line не принесли извинения 712 пассажирам, которых подобрал корабль «Карпатия». Представители винной компании решили опубликовать данное письмо, которое теперь надежно хранится в сейфе.
Лайнер «Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля во время первого рейса в северной Атлантике после столкновения с айсбергом.
Отмечается, что письме нет ни слова о 1496 людях, которые утонули в холодной воде. Также представители компании White Star Line не принесли извинения 712 пассажирам, которых подобрал корабль «Карпатия». Представители винной компании решили опубликовать данное письмо, которое теперь надежно хранится в сейфе.
Лайнер «Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля во время первого рейса в северной Атлантике после столкновения с айсбергом.
Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 19:14