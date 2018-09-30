Найдено письмо создателей «Титаника», в котором они извинились за утонувшее вино

Отмечается, что письме нет ни слова о 1496 людях, которые утонули в холодной воде. Также представители компании White Star Line не принесли извинения 712 пассажирам, которых подобрал корабль «Карпатия». Представители винной компании решили опубликовать данное письмо, которое теперь надежно хранится в сейфе.Лайнер «Титаник» затонул в ночь с 14 на 15 апреля во время первого рейса в северной Атлантике после столкновения с айсбергом.