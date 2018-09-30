Ученые сравнили частоту мыслей людей о еде и сексе

Широко известно утверждение о мужчинах, думающих о сексе примерно 8000 раз в день (каждые семь секунд). Только экспериментально ученые не смогли доказать оправданность данной теории. Согласно статистическим тестам, мысли о половом контакте не превышают их число в отношении сна и еды.Согласно утверждению клинического психолога Канберрского университета Вивьена Льюиса, еда всего лишь часть нашей жизни, только мысли о ней, которые становятся негативными, навязчивыми или вызывающими беспокойство, вызывают проблемы. Если думать о пище весь день, человек отстраняется от чувств, отношений и работы.Опрос ученых задействовал более 4000 человек, в результате выяснилось, что каждая женщина за свою жизнь около двух лет думает о еде. Мужчины на это тратят в день 39 минут, что соответствует 10 дням в год.