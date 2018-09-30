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Ученые сравнили частоту мыслей людей о еде и сексе

Ученые провели сравнение частоты мыслей людей, связанных с сексом и пищей. Специалисты преследовали цель опровергнуть мифы, которые указывали на то, что мужчины успевают представить себе половой контакт каждые 7 секунд.

Ученые сравнили частоту мыслей людей о еде и сексе


Широко известно утверждение о мужчинах, думающих о сексе примерно 8000 раз в день (каждые семь секунд). Только экспериментально ученые не смогли доказать оправданность данной теории. Согласно статистическим тестам, мысли о половом контакте не превышают их число в отношении сна и еды.

Согласно утверждению клинического психолога Канберрского университета Вивьена Льюиса, еда всего лишь часть нашей жизни, только мысли о ней, которые становятся негативными, навязчивыми или вызывающими беспокойство, вызывают проблемы. Если думать о пище весь день, человек отстраняется от чувств, отношений и работы.

Опрос ученых задействовал более 4000 человек, в результате выяснилось, что каждая женщина за свою жизнь около двух лет думает о еде. Мужчины на это тратят в день 39 минут, что соответствует 10 дням в год.


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:00

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