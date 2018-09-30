Александр Гобозов подтвердил информацию о том, что на Ольгу Жарикову в Питере заведено уголовное дело

«До проекта она попала в группу, которая покупала баррель, грубо говоря, за 10 рублей, а продавала за 250. Сейчас там расследуют это дело», - признался мужчина.

По официальной версии, во время своей очередной поездки в Санкт-Петербург, Оля переспала с другим молодым человеком, а потому Саша не стал с этим мириться и бросил ее, попросив отдать долг.Тогда бывший герой реалити-шоу не объяснял, зачем девушка занимала у него деньги, однако сейчас, когда конфликт между ними разгорелся, а также его мать решила первой раскрыть секрет Жариковой, он не видит смысла больше это скрывать.Гобозов подтвердил слова Ольги Васильевны о том, что на экс-избранницу в Питере действительно заведено дело и ее обвиняют в мошенничестве, а также более подробно рассказал об этом.Саша отметил, что когда Оля узнала о судебном разбирательство, то поняла, что ей нужна помощь адвоката, а потому она попросила у него взаймы 130 тысяч рублей, дабы нанять хорошего специалиста, и он дал ей эту сумму.После расставания Гобозов вежливо попросил у Жариковой вернуть деньги, но та сказала, что у нее моральная травма и в качестве компенсации она оставит их себе.Стоит отметить, что на днях стало известно имя молодого человека, с которым девушка изменила своему возлюбленному, им, как и предполагалось, оказался друг Александра, миллионер Павел Коршунов. Причем сейчас Оля продолжает с ним встречаться и, по мнению Гобозова, делает она это ради денег, ведь тот зарабатывает около 2,5 миллионов рублей в месяц.