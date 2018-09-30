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Молодая жена отказалась рожать Ивану Краско детей из-за близости смерти

Молодая жена 88-летнего актера Ивана Краско 27-летняя Наталья в эфире программы «Выход на люди» рассказала, почему она отказалась рожать. Это произошло из-за близости смерти артиста.

Молодая жена отказалась рожать Ивану Краско детей из-за близости смерти


Несмотря на развод, супруги смогли сохранить теплые отношения и не намерены делить имущество, а также обвинять друг друга в смертельных грехах. Они на корню пресекают все разговоры по поводу причины развода и сами назвали причину такого решения.

В эфире программы Наталья Краско заявила, что очень серьезно относится к возрасту бывшего супруга. Для нее ребенок не игрушка и просто родить лишь из-за того, что так захотел муж она не намерена. «Мне потом ребенок начнет задавать вопросы: "Где мой папа? А чего его нет рядом?", – или еще какие-нибудь вопросы. Я не хочу на них отвечать», - отметила Наталья Краско.

Также в программе Иван Краско пожаловался на недостаток интимной жизни. Отказ Натальи рожать ребенка поставил перед ними преграду в сексуальной близости. А поскольку у них нет сексуальных отношений, то совместная жизнь для актера потеряла всякий смысл.


 
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ШоуБиз
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:16

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