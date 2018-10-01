Эксперты рассказали о вреде замороженных овощей и фруктов

Специалисты провели исследование с участием 134 фруктов и овощей во всех видах. Для эксперимента были взяты консервированные, свежие и замороженные продукты. Высокое содержание вредных химических веществ связано с тем, что свежие овощи и фрукты лежат на свежем воздухе и складах много дней, тогда как замороженные отправляют в морозильную камеру сразу после сбора урожая. Из-за этого медленнее происходит распад молекул химических элементов.Отмечается, что больше всего пестицидов было найдено в замороженных малине и зеленом горошке, а в ананасах, томатах и грибах вредных веществ было обнаружено меньше всего.