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Эксперты рассказали о вреде замороженных овощей и фруктов

Эксперты журнала «60 millions de consommateurs» на страницах издания рассказали о вреде замороженных овощей и фруктов. Они отметили, что в них содержится больше вредных химических элементов, чем в свежих.

Эксперты рассказали о вреде замороженных овощей и фруктов


Специалисты провели исследование с участием 134 фруктов и овощей во всех видах. Для эксперимента были взяты консервированные, свежие и замороженные продукты. Высокое содержание вредных химических веществ связано с тем, что свежие овощи и фрукты лежат на свежем воздухе и складах много дней, тогда как замороженные отправляют в морозильную камеру сразу после сбора урожая. Из-за этого медленнее происходит распад молекул химических элементов.

Отмечается, что больше всего пестицидов было найдено в замороженных малине и зеленом горошке, а в ананасах, томатах и грибах вредных веществ было обнаружено меньше всего.


 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 05:41

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