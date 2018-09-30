«Все его цыганские цацки при нем, что я могла взять?»: Саша Гозиас о краже драгоценностей у Кости Иванова

«Никакие драгоценности и ключи от квартиры я не брала. Более того, я отдала ему все сразу! А какие у него там вообще могут быть драгоценности, если он жил за мой счет? Странно, что он несет такой бред. Ладно бы я еще жила в Москве, это можно было бы еще хоть как-то воспринимать. А я живу в Калининграде, и что, когда я летаю в Москву на учебу и работу, я заезжаю к Косте и подворовываю у него? Это полный бред!», - рассказала Саша.

«Согласитесь, это смешно, когда даже на проекте мы обсуждаем, что мы с Константином живем 50 на 50, и он требует от меня на все деньги. А еще посмотрите, что все его цыганские цацки при нем: и часы, и браслеты… Что я могла взять? Его квартира, которую он снимает, она вся обустроена и декорирована вплоть до мелких подушек на диване — это все мое. Я не забрала ничего. Мне очень неприятно это все, я в шоке», - подытожила Саша.

Однако сама девушка, когда узнала, что о ней говорит бывший возлюбленный, была шокирована, заявив, что на самом деле никаких вещей она взять не могла и даже объяснила почему.По ее словам, решение уйти от Кости она приняла еще давно, но не могла этого сделать, так как он всячески этому препятствовал. В итоге, ей пришлось дожидаться момента, когда избранник улетит во Владивосток, чтобы быстро собрать свои вещи и улететь в Калининград.Гозиас заявила, что все карточки, пропуски и даже ключи оставила в почтовом ящике, дабы лишний раз не встречаться с Ивановым, ведь в таком случае скандала и драки было бы не избежать.Ей странно слышать от бывшего молодого человека то, что она украла какие-то его вещи, поскольку практически все имущество, что было в их съемной квартире, куплено за ее счет.