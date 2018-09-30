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One-Netbook Technology представила 7-дюймовый ноутбук-трансформер One Mix 2

Китайской компанией One-Netbook Technology, занимающейся с 2012 года разработкой ноутбуков и ПК, представила новое интересное современное устройство - One Mix 2. Новая версия – это идеологический предшественник нетбуков, являвшихся популярными в начале десятилетия.

One-Netbook Technology представила 7-дюймовый ноутбук-трансформер One Mix 2


Версия One Mix 2 – это трансформируемый ноутбук в удобном сверхкомпактном корпусе. Сенсорный экран имеет диагональ в 7 дюймов. Разрешение матрицы составляет 1920х1200 точек. One Mix 2 в максимальной конфигурации имеет ОЗУ на 16 ГБ, ПЗУ на 512 ГБ, интерфейс PCIe, SoC Intel Core M3-8100Y. One Mix 2 оснащают обычным USB-C портом, используемым для зарядки и передачи данных. В конфигурации устройства USB 3.0 Type-A-порт, microSD-слот для карт памяти, оптический датчик управления курсором, цифровое перо.

One Mix 2 имеет следующие габариты: 182x110x17 мм. Пока разработчики не сообщили сроки выпуска модели, а также стоимость. В плане цены ориентироваться можно на One Mix первой генерации – примерно 460 долларов в начале продаж.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:32

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