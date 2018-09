One-Netbook Technology представила 7-дюймовый ноутбук-трансформер One Mix 2

Версия One Mix 2 – это трансформируемый ноутбук в удобном сверхкомпактном корпусе. Сенсорный экран имеет диагональ в 7 дюймов. Разрешение матрицы составляет 1920х1200 точек. One Mix 2 в максимальной конфигурации имеет ОЗУ на 16 ГБ, ПЗУ на 512 ГБ, интерфейс PCIe, SoC Intel Core M3-8100Y. One Mix 2 оснащают обычным USB-C портом, используемым для зарядки и передачи данных. В конфигурации устройства USB 3.0 Type-A-порт, microSD-слот для карт памяти, оптический датчик управления курсором, цифровое перо.One Mix 2 имеет следующие габариты: 182x110x17 мм. Пока разработчики не сообщили сроки выпуска модели, а также стоимость. В плане цены ориентироваться можно на One Mix первой генерации – примерно 460 долларов в начале продаж.