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В Нижегородской области подешевели капуста, картофель и яблоки

В Министерстве экономического развития и инвестиция Нижегородской области со ссылкой на Нижегородстат сообщили, что в регионе подешевели капуста, картофель и яблоки. Также снизилась цена на вермишель, сахар и морковь.

В Нижегородской области подешевели капуста, картофель и яблоки


По данным ведомства, в период с 17 по 24 сентября стоимость картофеля снизилась на 12,2% (с 18,9 до 16,6 рублей за килограмм), средняя цена яблок опустилась с 81,9 до 78,3 рублей за килограмм (-4,4%), а капуста подешевела на 4% с 21,2 до 20,3 рублей за килограмм. Отметим, что до этого экономисты подсчитали, что стоимость продуктовой корзины в Нижегородской области стоит меньше на 7% по сравнению с данными других регионов Российской Федерации.

До этого губернатор области Глеб Никитин поручил правительству региона изыскать резервы для поддержки сельского хозяйства.


 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 16:58

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