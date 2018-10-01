В магазинах появился неанонсированный плеер Google Chromecas

Данную модель должны анонсировать только через девять дней. В магазине Best Buy произошла курьезная ситуация. Об этом было рассказано пользователем форума Reddit, пришедшим за плеером версии Chromecast Ultra. Покупатель вместо Chromecast Ultra получил неанонсированную еще новую модель плеера Chromecast. Он это обнаружил после возвращения домой. В свою очередь новая версия оказалась толще прошлого поколения, имеет матовый корпус, а также небольшой логотип Google. Кабель HDMI не имеет магнита для крепления к корпусу плеера. По-прежнему в новом плеере применяется вместо USB-C разъем MicroUSB.Владелец плеера умолчал информацию о новых возможностях устройства. Есть вероятность, что до 9 октября, непосредственно, когда состоится анонс модели, появится ещё несколько утечек.