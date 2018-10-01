АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Египте обнаружены две каменные картины эпохи Птоломея IV
EUR 76.23 USD 65.59
Курс валют на 29.09.2018

В магазинах появился неанонсированный плеер Google Chromecas

В магазинах появился неанонсированный плеер Google Chromecast. В свою очередь новая версия стала толще прошлого поколения. Она обладает матовым корпусом, а также небольшим логотипом Google.

В магазинах появился неанонсированный плеер Google Chromecas


Данную модель должны анонсировать только через девять дней. В магазине Best Buy произошла курьезная ситуация. Об этом было рассказано пользователем форума Reddit, пришедшим за плеером версии Chromecast Ultra. Покупатель вместо Chromecast Ultra получил неанонсированную еще новую модель плеера Chromecast. Он это обнаружил после возвращения домой. В свою очередь новая версия оказалась толще прошлого поколения, имеет матовый корпус, а также небольшой логотип Google. Кабель HDMI не имеет магнита для крепления к корпусу плеера. По-прежнему в новом плеере применяется вместо USB-C разъем MicroUSB.

Владелец плеера умолчал информацию о новых возможностях устройства. Есть вероятность, что до 9 октября, непосредственно, когда состоится анонс модели, появится ещё несколько утечек.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:21

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Блогер рассмешил зрителей пародией на Сашу Черно
Гоген Солнцев вслед за своей пожилой супругой
Экс-участница шоу «Холостяк» Яна Верешкович
«Чистилище с непрофессиональными ведущими»:
Ученые рассказали, почему насекомые едят
Эксперты рассказали правила для покупки хорошего
Виктория Романец ни в чём себе не отказывает в
В магазинах появился неанонсированный плеер
Полина Гагарина удивила подписчиков своим нарядом
Эксперты рассказали о вреде замороженных овощей и
Смартфоны Samsung Galaxy P30 будут иметь название
Григорий Лепс приобрел автомобиль за семь млн
Новое поколение BMW X6 появится уже в следующем
Камерофон Oppo K1 появился в бенчмарке Geekbench
Медики: При первых признаках простуды помогут
Обнаженная Селена Уильямс спела песню в поддержду
Эксперты: Mercedes EQC станет одной из самых
В Сети опубликованы живые фото смартфона Meizu M8
Эксперты раскрыли 8 секретов быстрого похудения
Фитнес-модель Алиса Михайленко снялась обнажённой
Пользователи смартфонов Samsung могут бесплатно
Ученые: Фундаментальные «строительные кирпичики»
Ольга Картункова удивила поклонников
Эксперты составили ТОП самых надежных кроссоверов
"Конкурент новых iPhone": Эксперты представили
Ученые: Йога улучшает оргазм и решает проблему
Экс-участнице «Дома-2» Элине Камирен и ее семье
Андрей Малахов раскрыл секрет воспитания сына
Возраст лишь число: 69-летняя бразильянка
Эксперты назвали ТОП лучших фотоаппаратов с
Просмотреть все новости